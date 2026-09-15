Apple ne veut pas que son premier iPhone pliable arrive avec un écosystème logiciel à moitié prêt. Quelques heures après la présentation du iPhone Duo, la marque a ouvert une nouvelle série de ressources destinées aux développeurs afin d’adapter leurs applications au grand écran interne, aux changements de format et aux nouveaux usages liés au pliage.

Le dispositif comprend des ateliers, des sessions de questions-réponses, de nouvelles documentations et plusieurs vidéos techniques. Apple prépare surtout l’arrivée de Xcode 27.1 beta, qui devrait devenir l’un des outils centraux pour tester les applications sur les différents états d’affichage du iPhone Duo.

Apple prépare l’écosystème avant la commercialisation

Le iPhone Duo a été présenté lors de l’événement « Surprise and Shine », aux côtés des iPhone 18 Pro, Apple Watch Series 12 et Watch Ultra 4 ainsi que des AirPods 5. Mais derrière l’annonce matérielle, Apple doit désormais réussir un chantier tout aussi important : convaincre les développeurs d’adapter rapidement leurs applications.

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La firme a donc créé une page dédiée, baptisée « Get ready for iPhone Duo », qui centralise les outils et les recommandations nécessaires à cette transition.

L’objectif est assez clair. Apple veut éviter que les premiers utilisateurs découvrent des applications simplement étirées, entourées de bandes noires ou incapables de tirer parti du changement de taille d’écran. L’iPhone Duo repose justement sur une promesse logicielle forte, avec des interfaces capables de s’adapter entre l’écran externe de 5,4 pouces et la dalle interne de 7,6 pouces. Cette continuité ne pourra toutefois fonctionner pleinement que si les développeurs suivent.

Des Group Labs dès les 16 et 17 septembre

Apple organisera deux iPhone Duo Group Labs les 16 et 17 septembre. Ces sessions permettront aux développeurs d’échanger directement avec les équipes Apple sur les adaptations nécessaires à leurs applications. Elles seront complétées par plusieurs rendez-vous consacrés à Photos & Camera, SwiftUI et UIKit le 23 septembre, avec deux créneaux pour chaque thème.

Le choix de ces technologies n’est évidemment pas anodin.

SwiftUI joue un rôle central dans la construction d’interfaces capables de réagir dynamiquement à différentes tailles d’écran, tandis qu’UIKit reste incontournable pour un grand nombre d’applications existantes. Les fonctions photo et caméra devront elles aussi être adaptées à un appareil qui peut être utilisé ouvert, fermé ou partiellement plié.

Apple semble donc vouloir traiter rapidement les principaux points de friction que pourrait rencontrer l’écosystème.

Des ateliers physiques pour tester les applications sur le Duo

La firme prévoit également des iPhone Duo Workshops dans plusieurs régions du monde à partir de la fin du mois. Ces ateliers seront davantage orientés vers la pratique. Apple indique qu’ils permettront aux développeurs d’optimiser leurs applications et d’« explorer la redimensionnabilité pour toutes les tailles d’écran ».

Cette formulation résume probablement l’un des changements les plus importants introduits par le Duo.

Depuis des années, les développeurs iOS travaillent avec plusieurs tailles d’iPhone, mais la logique reste relativement prévisible. Avec un smartphone pliable, l’interface peut changer de dimensions pendant que l’application est déjà ouverte, ce qui impose une approche beaucoup plus dynamique.

Le défi ne consiste donc plus simplement à prévoir plusieurs résolutions. Il faut concevoir une interface capable de se réorganiser en temps réel lorsque l’utilisateur ouvre, ferme ou change l’orientation de l’appareil.

Xcode 27.1 beta doit devenir la pièce maîtresse

Apple annonce également plusieurs nouveaux outils et documents à venir, notamment Xcode 27.1 beta, « Designing for iPhone Duo » et « Preparing your app for iPhone Duo ». La nouvelle version de Xcode devrait logiquement apporter des environnements de simulation adaptés aux différents formats du smartphone, afin que les développeurs puissent tester leurs applications sans disposer immédiatement du matériel.

C’est une étape essentielle.

L’iPhone Duo ne sera pas commercialisé avant plusieurs semaines, mais Apple doit permettre aux éditeurs d’adapter leurs applications suffisamment tôt pour éviter une expérience dégradée au lancement.

Le constructeur a déjà utilisé cette stratégie lors de précédentes transitions importantes, notamment avec l’arrivée de nouveaux formats d’écran ou de nouveaux paradigmes d’interface. Cette fois, l’enjeu est plus complexe, car l’application doit potentiellement gérer plusieurs états physiques du même appareil.

Six vidéos techniques pour expliquer les nouveaux usages

Apple publie également six vidéos au format proche des sessions WWDC afin d’accompagner cette transition. Elles couvrent le design général du iPhone Duo, la préparation des applications, les interfaces adaptatives, la gestion de plusieurs écrans et scènes ainsi que les expériences liées à la caméra.

Le sujet du multi-écran est particulièrement intéressant. Le Duo ne se limite pas à proposer un écran plus grand une fois ouvert : certaines fonctions peuvent exploiter simultanément ou successivement les deux surfaces, ce qui crée de nouveaux scénarios pour la vidéo, la photographie ou la productivité.

Apple devra toutefois éviter que cette richesse se transforme en fragmentation.

Si chaque développeur interprète librement les comportements du pliage, l’expérience pourrait rapidement manquer de cohérence. Les nouvelles recommandations de design auront donc probablement un rôle aussi important que les outils techniques eux-mêmes.

L’adoption des développeurs sera décisive pour le iPhone Duo

Le matériel du iPhone Duo attire naturellement l’attention, mais son succès dépendra en grande partie du comportement des applications tierces. Netflix, Zoom et Slack ont déjà annoncé des adaptations, mais Apple doit maintenant entraîner l’ensemble de l’écosystème. Les applications moins populaires ou moins fréquemment mises à jour pourraient mettre beaucoup plus de temps à adopter les nouvelles interfaces.

C’est précisément pour cette raison que la firme agit aussi tôt. Avec ses Group Labs, ses ateliers, ses vidéos et Xcode 27.1, Apple cherche à réduire au maximum la friction avant même que les premiers appareils n’arrivent entre les mains du public.

L’iPhone Duo ne sera réellement convaincant que si son écran pliable cesse rapidement d’être une exception pour les applications. Apple a réussi la partie matérielle ; il lui reste désormais à faire en sorte que des millions de développeurs considèrent eux aussi le pliage comme un nouvel état naturel d’iOS.