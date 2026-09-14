Samsung aurait choisi de faire patienter un peu plus longtemps les amateurs de tablettes haut de gamme. Alors que les Galaxy Tab S11 avaient été officialisées dès le 4 septembre 2025, la future Galaxy Tab S12+ et la Galaxy Tab S12 Ultra seraient cette fois présentées le 7 octobre 2026.

La date n’est pas encore officielle, mais elle est avancée par Evan Blass, dont les informations se révèlent régulièrement fiables sur les lancements Samsung. Le calendrier serait donc légèrement décalé cette année, alors même que de nombreuses fuites laissaient penser que les deux tablettes étaient déjà prêtes depuis plusieurs semaines.

Une présentation le 7 octobre, avant une commercialisation rapide

Le 7 octobre correspondrait vraisemblablement à la date d’annonce, et non nécessairement au début des ventes. Samsung pourrait lancer les deux modèles quelques jours plus tard, éventuellement autour du 9 ou du 16 octobre si l’on se fie au rythme adopté pour certains produits récents. Cependant, rien n’est confirmé à ce stade.

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Ce décalage est intéressant car les générations précédentes avaient été présentées plus tôt. La Galaxy Tab S10+ et la Tab S10 Ultra avaient été officialisées le 26 septembre 2024, tandis que les Tab S11 étaient arrivées dès le début du mois de septembre 2025.

Il serait tentant d’y voir un problème de production ou un ajustement de dernière minute, mais aucun élément solide ne permet pour l’instant d’étayer cette hypothèse. Le plus prudent reste donc de considérer le 7 octobre comme une simple évolution de calendrier.

Galaxy Tab S12 Ultra : Dimensity 9500 et design presque inchangé

La Galaxy Tab S12 Ultra devrait rester très proche de sa devancière. Selon les informations actuellement disponibles, Samsung conserverait le profil extrêmement fin de 5,1 mm, ainsi qu’une imposante batterie de 11 600 mAh. L’écran devrait également reprendre la large diagonale et surtout l’encoche frontale, un choix toujours assez inhabituel sur une tablette haut de gamme.

La principale évolution se trouverait sous le capot.

Samsung aurait retenu le MediaTek Dimensity 9500, qui remplacerait la plateforme précédente et devrait apporter un gain de performances significatif. Cette puce constituerait donc l’argument technique principal d’une génération dont le reste de la fiche semble très proche de la Tab S11 Ultra.

Cette continuité peut être vue de deux façons. Elle permet à Samsung de conserver une formule déjà très aboutie sur le plan matériel, mais elle risque aussi de donner l’impression d’un renouvellement limité, surtout pour les utilisateurs équipés du modèle précédent.

La Galaxy Tab S12+ revient combler un vide dans la gamme

La Galaxy Tab S12+ pourrait finalement être le modèle le plus intéressant sur le plan du positionnement. Samsung n’avait pas proposé de véritable version Plus dans la famille Tab S11, ce qui laissait un espace important entre la tablette standard et l’imposante Ultra. La Tab S12+ viendrait précisément combler ce vide avec un écran de 12,4 pouces.

Elle devrait elle aussi utiliser le Dimensity 9500 et proposer, dans sa configuration de base, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le problème est que la comparaison avec la Galaxy Tab S10+ de 2024 ne semble pas particulièrement flatteuse pour cette nouvelle génération. Là encore, les évolutions attendues seraient modestes, alors que l’ancien modèle est désormais régulièrement proposé avec de fortes remises.

Samsung risque donc de se retrouver dans une situation paradoxale : les Tab S12 seront techniquement plus récentes, mais les anciens modèles pourraient offrir un meilleur rapport qualité-prix pour une grande partie des acheteurs.

Des prix qui se rapprochent dangereusement de l’iPad Pro

Le positionnement tarifaire pourrait devenir le principal frein. La Galaxy Tab S12 Ultra est attendue à partir de 1 399,99 dollars aux États-Unis. À ce niveau, elle se retrouve presque directement face à l’iPad Pro 13 pouces équipé de la puce M5, vendu seulement 100 dollars de plus dans sa configuration de base. La Galaxy Tab S12+ ne serait pas beaucoup plus facile à défendre, avec un tarif attendu autour de 1 199,99 dollars pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

À ces niveaux de prix, Samsung ne concurrence plus seulement les autres tablettes Android. La marque entre dans une zone où les acheteurs peuvent sérieusement envisager un iPad Pro ou même un PC hybride sous Windows.

La comparaison devient d’autant plus délicate que l’iPad Pro bénéficie d’un écosystème logiciel très mature pour les applications créatives, tandis que les Surface Pro peuvent servir de véritables ordinateurs Windows.

Lenovo accentue encore la pression avec le Yoga Tab Plus Gen 2

La concurrence Android n’est pas plus tendre. La récente Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 arrive avec un écran de 13 pouces, un Snapdragon 8 Elite et surtout un clavier ainsi qu’un stylet inclus pour 999,99 dollars. C’est précisément le type de produit qui peut fragiliser la proposition de Samsung.

Chez Samsung, le S Pen reste traditionnellement fourni avec la tablette, mais le clavier est généralement vendu séparément. Lorsque le prix de départ dépasse déjà 1 000 dollars, le coût total d’un véritable poste de travail peut donc grimper rapidement.

Lenovo adopte une logique différente : proposer un ensemble complet dès l’achat. Cette stratégie peut séduire les utilisateurs qui cherchent une machine orientée productivité sans vouloir accumuler les accessoires optionnels.

Samsung conserve évidemment certains avantages, notamment son intégration logicielle, DeX et la continuité avec l’écosystème Galaxy. Mais plus les écarts de prix se creusent, plus ces avantages doivent être visibles dans l’usage quotidien.

Samsung devra justifier une génération très conservatrice

Le véritable enjeu des Galaxy Tab S12 sera finalement moins leur puissance que leur capacité à justifier leur existence face aux modèles déjà disponibles. Une nouvelle puce peut améliorer les performances, l’efficacité énergétique ou certaines fonctions d’IA, mais elle ne suffit pas toujours à rendre une tablette immédiatement plus attractive lorsque le design, l’écran, l’autonomie et l’expérience générale restent très proches.

C’est particulièrement vrai pour la Tab S12 Ultra. La Tab S11 Ultra est déjà régulièrement soldée, ce qui pourrait rendre la nouvelle génération difficile à recommander au prix fort.

La Tab S12+ dispose d’un argument plus clair grâce à son format intermédiaire, mais elle devra elle aussi prouver qu’elle apporte suffisamment par rapport à la Tab S10+.

Samsung semble donc préparer une génération davantage axée sur la consolidation que sur la rupture. Le 7 octobre dira si le Dimensity 9500 et quelques améliorations logicielles suffiront à maintenir la série Tab S au sommet d’Android — ou si les anciens modèles et une concurrence devenue beaucoup plus agressive finiront par être les vraies vedettes de cette fin d’année.