Huawei a profité de son événement consacré à HarmonyOS 7 et au Mate XT 2 pour renouveler ses écouteurs sans fil avec les FreeBuds 7. Proposés à 999 yuans en Chine, soit environ 130 euros, ils misent avant tout sur une réduction de bruit plus intelligente, pilotée par une nouvelle puce audio développée en interne.

Le constructeur conserve un format semi-intra-auriculaire relativement léger, mais fait évoluer toute la couche de traitement audio. Huawei veut notamment adapter l’annulation de bruit beaucoup plus rapidement à l’environnement, à la morphologie de l’oreille et à la manière dont chaque écouteur est porté.

Une troisième génération de puce audio IA

Au cœur des FreeBuds 7 se trouve la troisième génération de la puce audio IA maison de Huawei. Selon le constructeur, ses capacités de calcul ont été doublées par rapport à la précédente génération. Cette puissance supplémentaire doit principalement servir aux traitements effectués en temps réel, et notamment à la réduction active du bruit.

Publicité

Huawei affirme que la puce peut analyser le bruit ambiant jusqu’à 400 000 fois par seconde. La latence du traitement tomberait à seulement 8 microsecondes, permettant théoriquement au système de réagir presque instantanément aux variations de l’environnement sonore.

Ces chiffres sont particulièrement élevés sur le papier, mais ils restent des données communiquées par Huawei. L’intérêt réel dépendra surtout de la manière dont cette puissance supplémentaire se traduit dans des situations quotidiennes : transports, rues animées, bureaux ou changements soudains de bruit.

Une réduction de bruit annoncée comme nettement plus efficace

Huawei revendique une progression spectaculaire des performances ANC. La profondeur moyenne de réduction du bruit serait améliorée de 230 % par rapport à la génération précédente, tandis que la bande de fréquences sur laquelle l’annulation peut agir serait 275 % plus large.

Ce deuxième point peut être particulièrement important.

Une réduction de bruit efficace ne consiste pas uniquement à atténuer les sons graves et constants, comme le ronronnement d’un moteur. Les bruits plus variables ou situés dans des fréquences plus élevées sont généralement beaucoup plus difficiles à corriger.

Élargir la bande d’action de l’ANC pourrait donc permettre aux FreeBuds 7 de mieux gérer les conversations environnantes, certains bruits urbains ou les changements rapides d’ambiance.

Reste que les pourcentages annoncés ne disent pas tout : sur des écouteurs semi-intra, l’isolation passive est naturellement plus faible que sur des modèles équipés d’embouts en silicone.

Un algorithme qui analyse aussi la forme de l’oreille

Huawei essaie précisément de compenser cette difficulté avec un nouvel algorithme baptisé AI perception noise reduction. Le système surveille en permanence trois paramètres : l’environnement sonore, la forme de l’oreille et la manière dont les écouteurs sont positionnés.

Ces informations seraient analysées plus de 10 000 fois par seconde afin d’ajuster les paramètres de réduction de bruit.

Le constructeur annonce une vitesse de convergence améliorée de 750 % par rapport à la génération précédente. Autrement dit, l’ANC devrait atteindre plus rapidement son niveau d’efficacité optimal après un changement de situation ou un léger mouvement de l’écouteur dans l’oreille.

Cette adaptation est particulièrement pertinente sur un format semi-intra. L’étanchéité acoustique varie beaucoup plus d’un utilisateur à l’autre que sur des écouteurs intra-auriculaires traditionnels, ce qui oblige le système à corriger davantage les différences de port.

Le semi-intra reste au centre de la proposition

Les FreeBuds 7 conservent en effet une conception semi-intra-auriculaire, sans embout en silicone profondément installé dans le conduit auditif. Ce choix favorise généralement le confort et réduit la sensation de pression dans l’oreille, mais il complique fortement la réduction active du bruit.

C’est précisément ce qui rend les ambitions de Huawei intéressantes. Plutôt que de rechercher l’isolation mécanique maximale, la marque essaie d’utiliser davantage de puissance de calcul et de personnalisation pour compenser une partie des limites physiques du design.

Chaque écouteur pèse seulement 4,3 grammes.

Huawei indique également avoir déplacé le centre de gravité de 17 % vers l’intérieur. Cette modification doit améliorer la stabilité tout en réduisant la pression exercée sur certaines zones de l’oreille pendant les longues sessions d’écoute. Le résultat pourrait être particulièrement pertinent pour les utilisateurs qui apprécient l’ANC mais supportent mal les intra-auriculaires classiques.

Le boîtier devient lui aussi plus compact

La miniaturisation concerne également le boîtier de recharge. Huawei annonce un volume réduit de 25 % et un poids inférieur de 17 % à celui de la génération précédente. Cette évolution peut sembler secondaire face aux nouvelles fonctions IA, mais elle contribue directement à l’expérience quotidienne. Des écouteurs réellement nomades doivent pouvoir disparaître facilement dans une poche, et la taille du boîtier reste souvent plus importante que celle des écouteurs eux-mêmes dans ce scénario.

Huawei semble donc avoir travaillé sur l’ensemble de l’ergonomie plutôt que simplement remplacer l’électronique interne.

Le passage à une puce plus puissante sans augmentation apparente du volume est également intéressant, car les traitements audio permanents peuvent rapidement augmenter la consommation et les contraintes thermiques.

Des appels conçus pour les environnements extrêmement bruyants

Huawei améliore également les communications vocales avec la prise en charge des appels silencieux bidirectionnels jusqu’à 100 dB. L’objectif est de maintenir une conversation exploitable dans des environnements très bruyants en isolant davantage la voix de l’utilisateur et en réduisant le bruit transmis à son interlocuteur.

La nouvelle puce IA joue probablement ici un rôle central. Les traitements modernes d’appels utilisent de plus en plus des modèles capables de distinguer la parole des sons environnants plutôt que de simplement filtrer certaines bandes de fréquences. Cela permet théoriquement de mieux gérer des situations complexes, comme une rue avec plusieurs conversations, du vent ou des transports publics.

Là encore, la qualité devra être évaluée en conditions réelles. Les performances des algorithmes de réduction de bruit pendant les appels peuvent varier fortement selon la direction du vent, la distance des sources sonores et la voix de l’utilisateur.

Huawei transforme progressivement l’ANC en problème d’IA

Les FreeBuds 7 illustrent surtout une transformation plus large du marché des écouteurs premium. Pendant longtemps, les améliorations de la réduction de bruit reposaient principalement sur les microphones, la qualité de l’étanchéité et les algorithmes de traitement du signal traditionnels.

L’arrivée de puces beaucoup plus performantes permet désormais d’ajouter une couche de personnalisation en temps réel. Le système ne cherche plus seulement à savoir quel bruit doit être supprimé. Il essaie aussi de comprendre comment l’écouteur est porté, comment l’environnement évolue et quelle correction produit le meilleur résultat pour une oreille précise.

Cette approche rapproche progressivement l’écoute audio des autres domaines où l’intelligence artificielle intervient déjà pour compenser les limites physiques du matériel.

Le vrai défi sera de tenir les promesses sans sacrifier l’autonomie

La démonstration technique est séduisante, mais elle soulève une question importante : la consommation. Analyser le bruit plusieurs centaines de milliers de fois par seconde tout en surveillant continuellement le positionnement de l’écouteur nécessite une puissance de calcul permanente.

Huawei affirme que sa nouvelle puce est suffisamment efficace pour supporter ce type de charge, mais l’autonomie réelle sera l’un des critères essentiels à observer. Le constructeur n’a pas encore fait de ce point l’argument principal de son annonce, contrairement aux gains revendiqués sur l’ANC.

Or, sur un produit aussi léger, la capacité des batteries reste forcément limitée. Le véritable progrès ne sera donc pas seulement d’obtenir une meilleure réduction de bruit, mais de parvenir à la maintenir pendant plusieurs heures sans compromettre la compacité.

Les FreeBuds 7 misent davantage sur l’intelligence que sur l’isolation physique

Avec les FreeBuds 7, Huawei adopte une stratégie assez claire. Plutôt que de transformer ses écouteurs semi-intra en modèles plus fermés, la marque conserve leur philosophie de confort et investit dans la puissance de calcul pour améliorer l’isolation de manière logicielle.

Le pari est intéressant, car il cherche à résoudre l’un des principaux compromis des écouteurs ouverts ou semi-ouverts : profiter d’un port plus naturel sans renoncer complètement à la tranquillité offerte par une bonne réduction active du bruit.

Les chiffres annoncés sont ambitieux et devront encore être vérifiés indépendamment. Mais la direction technologique est révélatrice : sur les futurs écouteurs premium, le meilleur ANC ne dépendra peut-être plus uniquement du nombre de microphones ou de l’étanchéité de l’embout, mais de la capacité de la puce à comprendre en permanence ce qui se passe autour — et dans — l’oreille.