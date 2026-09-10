Garmin semble se rapprocher sérieusement du marché des bagues connectées. Après l’apparition en août d’un appareil baptisé CIRQA Smart Ring dans une base de certification indonésienne, une nouvelle homologation brésilienne fait apparaître dix références très proches, un schéma qui correspond particulièrement bien aux différentes tailles nécessaires pour commercialiser une bague.

Toutefois, il faut distinguer les faits des spéculations : contrairement à certaines informations circulant autour du produit, les éléments publics actuellement disponibles ne détaillent pas une architecture complète de capteurs, de stockage biométrique ou de traitement du sommeil dans un brevet Garmin. Ce que les certifications suggèrent avec davantage de solidité, c’est l’existence d’un produit CIRQA au format bague — et potentiellement une commercialisation qui se rapproche.

Le CIRQA Smart Ring apparaît désormais dans plusieurs certifications

Le premier indice particulièrement concret est apparu le 12 août 2026 dans la base de certification des télécommunications indonésienne. Un produit enregistré par PT Garmin Indonesia Distribution y était explicitement nommé « CIRQA SMART RING » et classé comme produit fitness. L’entrée a ensuite disparu de la consultation publique, mais son existence avait déjà été documentée.

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Désormais, un nouveau signal vient du Brésil. Une certification auprès de l’ANATEL regroupe dix références Garmin très proches : A05124, B05124, C05124, D05124 et ainsi de suite jusqu’à AA5124. Ce dernier numéro est particulièrement intéressant, puisqu’il correspond à une référence déjà associée aux documents précédents concernant le futur appareil.

Garmin n’a encore rien annoncé officiellement, mais la multiplication des démarches réglementaires commence à rendre l’hypothèse d’un véritable produit commercial nettement plus crédible qu’un simple projet exploratoire.

Dix références qui ressemblent fortement à dix tailles

Pourquoi autant de numéros pour ce qui semble être une même famille de produits ? La réponse pourrait tenir au format lui-même. Une montre connectée peut s’adapter à différents poignets grâce à son bracelet. Une bague doit au contraire être fabriquée dans plusieurs diamètres précis afin de conserver un contact suffisamment stable avec le doigt.

Les dix variantes enregistrées pourraient donc correspondre à dix tailles différentes de la CIRQA Smart Ring. Ce nombre serait parfaitement cohérent avec le marché actuel. Les principales bagues connectées sont généralement proposées dans de nombreuses dimensions afin d’assurer un ajustement suffisamment précis pour le confort, mais également pour la qualité des mesures optiques.

Une bague mal ajustée peut bouger, perdre le contact avec la peau ou dégrader les données recueillies pendant le sommeil et l’activité quotidienne. Le nombre de tailles n’est donc pas un simple détail commercial : il constitue une contrainte technique directement liée à la fiabilité du produit.

Néanmoins, il reste impossible, à ce stade, de déterminer si les dix références désignent uniquement des tailles ou si Garmin prévoit également différentes variantes matérielles.

CIRQA donne déjà une idée de la stratégie de Garmin

La possible bague ne sortirait pas de nulle part. Garmin a lancé en juillet le bracelet connecté CIRQA, son premier bracelet connecté sans écran. Le produit adopte précisément une philosophie qui pourrait naturellement être transposée à une bague : collecter les données en continu tout en laissant l’utilisateur consulter les résultats dans Garmin Connect plutôt que sur l’appareil lui-même.

Le bracelet connecté CIRQA propose jusqu’à 10 jours d’autonomie et regroupe le suivi du sommeil, de la fréquence cardiaque, de la variabilité de fréquence cardiaque, du stress et différents indicateurs d’entraînement et de récupération. Garmin insiste également sur l’absence d’abonnement nécessaire pour accéder à ces fonctions.

Une bague CIRQA pourrait prolonger cette logique dans un format encore plus discret. Elle offrirait notamment une alternative aux utilisateurs qui souhaitent conserver leurs mesures de santé pendant la nuit sans dormir avec une montre relativement imposante. Elle pourrait également être portée lorsqu’une montre sportive devient gênante, par exemple pendant certaines activités ou simplement au quotidien.

Garmin disposerait alors non plus d’un seul appareil principal, mais de plusieurs capteurs capables d’alimenter un profil de santé commun.

L’intégration à Garmin Connect serait son principal avantage

Si la CIRQA Smart Ring arrive effectivement sur le marché, son intérêt ne reposera probablement pas uniquement sur son matériel. Oura, Samsung et d’autres acteurs maîtrisent déjà le principe de la bague connectée. Le véritable avantage de Garmin se trouve ailleurs : dans son écosystème de données sportives accumulé depuis des années.

Garmin Connect centralise déjà le sommeil, la récupération, la fréquence cardiaque, la HRV, les entraînements, le VO2 max, la charge d’exercice ou encore des indicateurs comme Body Battery et Training Readiness.

Une bague pourrait compléter ces données pendant les périodes où la montre n’est pas portée.

C’est un scénario particulièrement intéressant pour les sportifs. Une Forerunner, une Fenix ou une Epix resterait l’appareil principal pendant l’entraînement grâce au GPS, à l’écran et aux nombreux capteurs. La bague pourrait ensuite prendre le relais pendant le sommeil ou les périodes de repos. Le résultat serait une collecte plus continue sans imposer le port permanent d’une montre. Cette complémentarité pourrait différencier Garmin d’une partie de la concurrence, où la bague est davantage conçue comme un produit autonome.

Sommeil, récupération et HRV devraient logiquement être au cœur du produit

Les certifications actuelles ne dévoilent pas encore la fiche technique de la CIRQA Smart Ring. Il serait donc prématuré d’affirmer précisément quels capteurs seront embarqués. Mais, le positionnement de Garmin permet de dégager plusieurs priorités probables. La mesure de la fréquence cardiaque et de la variabilité de fréquence cardiaque paraît presque indispensable pour exploiter les indicateurs de récupération de Garmin. Le sommeil devrait également occuper une place centrale, tout comme le suivi du stress et de l’activité quotidienne.

La température cutanée et la saturation en oxygène constituent également des fonctions courantes sur le marché des bagues connectées, mais leur présence sur le futur modèle Garmin n’est pas encore confirmée.

Le doigt présente certains avantages pour ce type de mesures. Très vascularisé, il permet d’obtenir des signaux optiques intéressants lorsque les capteurs restent correctement en contact avec la peau. En contrepartie, une bague impose de fortes contraintes d’espace. Batterie, LEDs, photodiodes, communication sans fil et électronique doivent tenir dans quelques millimètres d’épaisseur tout en conservant un poids suffisamment faible pour être oublié pendant la nuit.

C’est précisément sur ce compromis entre autonomie, précision et confort que Garmin sera attendu.

Oura et Samsung ont déjà installé la concurrence

Garmin arriverait sur un marché qui n’est plus expérimental. Oura a largement contribué à populariser la bague comme dispositif de suivi du sommeil et de récupération. Samsung a ensuite donné davantage de visibilité à la catégorie avec le Galaxy Ring et son intégration à Samsung Health. D’autres acteurs comme Ultrahuman ont également construit leur propre approche autour du métabolisme, de la récupération ou de l’absence d’abonnement.

Toutefois, Garmin possède une position particulière. La marque n’a pas besoin de convaincre ses utilisateurs de migrer vers une nouvelle plateforme de santé. Des millions de sportifs disposent déjà d’historiques importants dans Garmin Connect, parfois accumulés sur plusieurs années. Une bague compatible avec ces données pourrait donc être achetée non pas pour remplacer une montre Garmin, mais pour la compléter.

Ce détail change profondément l’équation commerciale.

L’objectif ne serait pas nécessairement de convaincre un propriétaire de Fenix d’abandonner son poignet. Garmin pourrait au contraire lui vendre un second capteur conçu pour combler les moments où la montre reste sur une table ou sur son chargeur.

L’absence d’abonnement pourrait devenir une arme importante

Le bracelet connecté CIRQA donne également un autre indice stratégique : Garmin insiste fortement sur son utilisation sans abonnement. Ce positionnement pourrait devenir particulièrement intéressant sur le marché des bagues. Oura s’appuie notamment sur un abonnement récurrent pour donner accès à l’ensemble de ses analyses, une approche rentable mais qui peut rebuter certains utilisateurs après l’achat d’un appareil déjà premium.

Garmin pourrait choisir de reproduire le modèle du bracelet CIRQA en intégrant directement les analyses à Garmin Connect. Ce ne serait pas seulement un argument tarifaire. La marque pourrait vendre la bague comme une extension naturelle d’un écosystème existant, sans ajouter une nouvelle facture mensuelle aux utilisateurs déjà équipés de montres, compteurs vélo ou autres appareils Garmin.

Le positionnement serait alors particulièrement cohérent avec l’ensemble de son catalogue.

Garmin semble désormais beaucoup plus proche d’un lancement réel

Un dépôt de brevet ne garantit jamais qu’un produit arrivera dans le commerce. Dans le cas de la bague connectée CIRQA, les signaux actuels sont même plus intéressants : ce sont des certifications réglementaires associées à des références matérielles qui apparaissent dans plusieurs pays. Ce type de démarche intervient généralement beaucoup plus près d’une éventuelle commercialisation que de simples travaux de recherche.

Cela ne signifie pas que Garmin annoncera sa bague dans les prochaines semaines, et aucune date, aucun prix ni aucune liste officielle de caractéristiques n’est encore disponible. Mais, l’existence d’un appareil portant explicitement le nom CIRQA Smart Ring, combinée à une famille de dix variantes enregistrées au Brésil, rend le projet difficile à considérer comme purement théorique.

Après avoir lancé son bracelet CIRQA sans écran, Garmin semble surtout construire une nouvelle couche de son écosystème : des wearables plus discrets, conçus non pour remplacer ses montres sportives, mais pour assurer un suivi continu lorsque celles-ci deviennent inutiles ou encombrantes.

Si cette stratégie se confirme, le véritable intérêt de la CIRQA Smart Ring ne sera peut-être pas d’être une nouvelle bague capable de mesurer le sommeil. Ce sera de transformer plusieurs appareils Garmin en un seul historique physiologique continu, avec la montre pour l’effort et la bague pour tout ce qui se passe entre deux entraînements.