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L'ESSENTIEL
  • Une conférence de rentrée baptisée « Surprise and shine » programmée le mercredi 9 septembre.
  • L'arrivée très attendue du tout premier iPhone pliable de la marque, baptisé iPhone Ultra.
  • Une diffusion en direct sur le site officiel d'Apple et sur YouTube.
  • Une évolution matérielle présentée comme la plus importante de ces dernières années.
  • Un événement qui marquera aussi le lancement des nouveaux iPhone 18 Pro.
Brève Il y a à l’instant

Comment regarder la keynote de l’iPhone 18 Pro et l’iPhone pliable d’Apple ?

Apple tiendra sa traditionnelle keynote de rentrée le mercredi 9 septembre à 19 heures en France, avec un événement baptisé « Surprise and shine » qui devrait surtout marquer l’arrivée du premier iPhone pliable de la marque.

Après plusieurs années d’attente, Apple pourrait enfin entrer sur le marché des smartphones pliables avec un modèle généralement désigné sous le nom d’iPhone Duo. L’appareil arriverait près de sept ans après les premiers Galaxy Fold de Samsung et pourrait être commercialisé autour de 2 000 dollars.

Apple devrait également dévoiler les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, destinés aux utilisateurs qui préfèrent conserver un format classique. Le modèle standard, l’iPhone 18, ne serait quant à lui attendu qu’en 2027.

D’autres nouveautés matérielles pourraient accompagner les nouveaux iPhone, avec notamment de nouvelles Apple Watch, un HomePod actualisé et potentiellement une nouvelle génération d’AirPods intégrant des caméras.

Cette keynote aura également une dimension particulière puisqu’elle sera la première grande présentation de produits organisée sous la direction de John Ternus, devenu CEO d’Apple après le départ de Tim Cook.

Apple diffusera l’événement en direct sur son site ainsi que sur YouTube. Mais tous les regards devraient logiquement se tourner vers l’iPhone Duo, qui pourrait constituer l’évolution matérielle la plus importante de l’iPhone depuis plusieurs années.

Yohann Poiron Je teste tout ce qui se branche
Yohann Poiron
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