Apple a publié iOS 26.6.2 pour corriger un bug qui empêchait certains iPhone de télécharger une mise à jour logicielle via le réseau mobile.

Le problème obligeait les utilisateurs concernés à passer par une connexion Wi-Fi pour installer les nouvelles versions d’iOS. Apple indique que la mise à jour corrige précisément « un problème empêchant le téléchargement d’une mise à jour logicielle via une connexion cellulaire ».

iOS 26.6.2 est disponible pour les iPhone 11 et modèles plus récents. Une mise à jour équivalente, iPadOS 26.6.2, est également proposée sur les iPad compatibles.

Le calendrier n’est pas anodin : Apple devrait déployer iOS 27 très prochainement. Corriger ce problème en amont permet d’éviter qu’une partie des utilisateurs ne puisse télécharger la prochaine mise à jour majeure sans Wi-Fi.

Pour installer iOS 26.6.2, il suffit de se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.