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L'ESSENTIEL
  • La publication d'iOS 26.6.2 pour corriger un bug majeur lié aux données cellulaires.
  • Une obligation précédente de passer par le Wi-Fi pour installer les nouveautés logicielles.
  • Une disponibilité immédiate pour l'ensemble des iPhone à partir du modèle 11.
Brève Il y a 31 min Source : 9to5mac

iOS 26.6.2 : Apple corrige un bug gênant juste avant iOS 27

Apple a publié iOS 26.6.2 pour corriger un bug qui empêchait certains iPhone de télécharger une mise à jour logicielle via le réseau mobile.

Le problème obligeait les utilisateurs concernés à passer par une connexion Wi-Fi pour installer les nouvelles versions d’iOS. Apple indique que la mise à jour corrige précisément « un problème empêchant le téléchargement d’une mise à jour logicielle via une connexion cellulaire ».

iOS 26.6.2 est disponible pour les iPhone 11 et modèles plus récents. Une mise à jour équivalente, iPadOS 26.6.2, est également proposée sur les iPad compatibles.

Le calendrier n’est pas anodin : Apple devrait déployer iOS 27 très prochainement. Corriger ce problème en amont permet d’éviter qu’une partie des utilisateurs ne puisse télécharger la prochaine mise à jour majeure sans Wi-Fi.

Pour installer iOS 26.6.2, il suffit de se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Yohann Poiron Je teste tout ce qui se branche Mis à jour il y a 20 min
Yohann Poiron · Source : 9to5mac · MàJ il y a 20 min
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