Microsoft s’apprêterait à publier un Patch Tuesday record avec plus de 650 correctifs de sécurité pour Windows, selon des informations rapportées par The Verge. Un volume spectaculaire qui serait directement lié à l’utilisation croissante de modèles d’intelligence artificielle spécialisés dans la recherche de vulnérabilités.

Microsoft corrige habituellement une centaine de failles chaque mois. Mais, le rythme s’est fortement accéléré ces derniers mois : environ 200 correctifs en juin, au moins 570 en juillet, puis près de 400 en août. La mise à jour de septembre dépasserait donc tous les précédents records.

Cette explosion serait notamment liée à des modèles développés par Anthropic et OpenAI, capables d’identifier beaucoup plus rapidement des vulnérabilités dans les systèmes d’exploitation, navigateurs et autres logiciels. Certaines concernent des failles particulièrement sensibles, comme l’exécution de code à distance ou l’élévation de privilèges.

Publicité

Toutefois, l’IA ne facilite pas uniquement la détection. Anthropic aurait également montré que ses modèles pouvaient produire des exploits fonctionnels pour certaines vulnérabilités récemment révélées en quelques heures seulement, contre plusieurs semaines auparavant.

Cette accélération augmente la pression sur les entreprises. Les équipes informatiques doivent généralement tester les correctifs avant leur déploiement afin d’éviter les incompatibilités avec leurs applications métiers. Or, plus ce délai entre publication et installation — le fameux « patch gap » — s’allonge, plus les attaquants disposent de temps pour exploiter une faille connue.

Utilisation massive de l’IA

Microsoft et les autres éditeurs entrent ainsi dans une nouvelle course : utiliser l’IA pour découvrir et corriger les vulnérabilités avant que des acteurs malveillants n’utilisent ces mêmes technologies pour les exploiter.