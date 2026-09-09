Apple tiendra sa grande keynote de rentrée ce mercredi 9 septembre, avec un événement qui pourrait marquer un tournant important pour l’iPhone. La présentation sera aussi la première grande keynote de John Ternus en tant que CEO, après sa prise de fonction début septembre.

La principale nouveauté attendue sera le premier iPhone pliable d’Apple, régulièrement surnommé iPhone Ultra dans les rumeurs. L’appareil adopterait un format proche d’un petit passeport, avec un écran intérieur pliable et un travail important réalisé sur la charnière afin de réduire au maximum la pliure centrale.

Apple devrait également dévoiler les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Le modèle standard ne serait en revanche pas présenté cette année et pourrait être repoussé au printemps 2027, Apple réservant ainsi sa rentrée aux modèles les plus haut de gamme.

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Parmi les évolutions évoquées pour les modèles Pro figurent une nouvelle puce A20 Pro, une autonomie améliorée et surtout un possible système d’ouverture variable pour l’appareil photo principal. De nouveaux coloris, dont un rouge bordeaux et un bleu, sont également attendus.

La keynote pourrait aussi être l’occasion de renouveler l’Apple Watch, avec notamment une Apple Watch Series 12 et une nouvelle Ultra, tandis qu’une nouvelle génération d’AirPods reste possible.

Rendez-vous à 19 heures !

L’événement « Surprise and shine » débutera à 19 heures en France métropolitaine et sera diffusé en direct sur le site d’Apple, l’application Apple TV et YouTube.

Tous les regards seront néanmoins tournés vers l’iPhone pliable : après des années à laisser Samsung, Huawei et les constructeurs chinois développer ce marché, Apple pourrait enfin lancer sa propre réponse et ouvrir une nouvelle catégorie au sommet de sa gamme.