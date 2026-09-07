POCO s’est construit sur une promesse simple : proposer les performances d’un smartphone haut de gamme pour une fraction de son prix. Avec les nouveaux POCO F9 Ultra et F9 Pro, cette formule appartient de plus en plus au passé. Les deux modèles conservent l’obsession de la marque pour la puissance, mais leurs équipements comme leurs tarifs les installent désormais clairement sur le segment premium.

Le POCO F9 Ultra symbolise particulièrement cette évolution. Snapdragon 8 Elite Gen 5, écran 185 Hz, batterie de 8 050 mAh, téléobjectif périscopique 5x et même un véritable caisson de basses intégré : POCO ne cherche plus simplement à concurrencer les flagships en performances, mais à proposer des caractéristiques que l’on ne trouve parfois même pas chez eux.

Le POCO F9 Ultra abandonne définitivement le positionnement low-cost

Les premiers smartphones POCO avaient bâti leur réputation sur un rapport performances-prix particulièrement agressif. La marque acceptait certains compromis sur la photographie, le design ou les fonctionnalités secondaires afin de concentrer son budget sur le processeur et l’écran.

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Le POCO F9 Ultra suit une logique très différente. Son prix européen débute à 1 099,90 euros, même si une offre de lancement le fait temporairement descendre à 829,90 euros. Le POCO F9 Pro commence quant à lui à 899,90 euros, avec un tarif early bird de 739,90 euros.

À ces niveaux, POCO ne peut plus se contenter d’être « presque aussi performant » que les meilleurs smartphones. La marque doit désormais convaincre sur l’ensemble de l’expérience, notamment la photographie, l’audio, l’autonomie et la qualité de fabrication.

Le passage au premium est donc autant une opportunité qu’un risque.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour le F9 Ultra

Le POCO F9 Ultra utilise le Snapdragon 8 Elite Gen 5, tandis que le F9 Pro embarque une déclinaison Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series. Les deux smartphones ajoutent à leur SoC une puce spécifique baptisée VisionBoost D8, chargée de certaines opérations graphiques. Elle peut notamment intervenir dans la super résolution par IA et l’interpolation d’images afin d’augmenter la fluidité des jeux compatibles.

POCO annonce ainsi des expériences pouvant atteindre 185 images par seconde.

Ce chiffre correspond évidemment à des scénarios spécifiques et nécessitera des jeux compatibles. Il montre néanmoins que la marque conserve l’ADN qui l’a rendue populaire : la performance reste l’un des piliers de la gamme F.

Désormais, la différence est qu’elle n’est plus le seul argument.

Des écrans AMOLED à 185 Hz

Le POCO F9 Ultra adopte une grande dalle AMOLED de 6,9 pouces, tandis que le F9 Pro se contente d’un format légèrement plus compact de 6,59 pouces. Dans les deux cas, le taux de rafraîchissement atteint 185 Hz. POCO utilise sa technologie d’affichage HyperRGB et annonce une luminosité maximale pouvant atteindre 4 500 nits sur des zones relativement importantes de l’écran.

Comme souvent avec les valeurs de luminosité maximale communiquées par les constructeurs, les conditions exactes d’obtention de ce chiffre sont importantes. L’intérêt concret se mesurera surtout à la lisibilité en extérieur et à la luminosité maintenue sur une grande partie de la dalle.

Le 185 Hz vise quant à lui principalement les joueurs. Pour la navigation quotidienne, la différence avec une excellente dalle 120 ou 144 Hz restera beaucoup moins perceptible.

Une batterie de 8 050 mAh, du jamais-vu dans la gamme F

C’est probablement l’une des caractéristiques les plus impressionnantes du POCO F9 Ultra. POCO a intégré une batterie silicium-carbone de 8 050 mAh, soit la plus grande capacité jamais utilisée dans un smartphone de la série F. Le POCO F9 Pro n’est pas en reste avec une cellule de 6 330 mAh, mais l’Ultra évolue clairement dans une autre catégorie.

Les batteries à forte teneur en silicium permettent aux constructeurs chinois d’augmenter rapidement les capacités sans imposer les mêmes contraintes de volume que les anciennes cellules graphite. Cette technologie est en train de modifier profondément les standards du marché haut de gamme.

Alors que 5 000 mAh constituait encore récemment une référence, les modèles chinois dépassant 7 000 voire 8 000 mAh deviennent de moins en moins exceptionnels.

100 W avec fil et 50 W sans fil

Les deux modèles prennent en charge une recharge filaire de 100 W, accompagnée d’une recharge sans fil de 50 W. L’intégration de la charge sans fil est particulièrement symbolique pour POCO. C’était précisément le genre de fonction que les premiers modèles pouvaient sacrifier afin de maintenir leur prix.

Sur le POCO F9 Ultra, elle devient indispensable compte tenu du positionnement tarifaire.

La recharge à 100 W devra également permettre de limiter l’inconvénient d’une batterie de 8 050 mAh, dont une recharge complète pourrait autrement prendre beaucoup de temps. POCO semble donc chercher un équilibre entre capacité très élevée et recharge suffisamment rapide, plutôt qu’une nouvelle course vers des puissances dépassant largement les 100 W.

Un caisson de basses directement intégré au F9 Ultra

Le choix le plus inhabituel concerne probablement l’audio. POCO poursuit son partenariat avec Bose, mais le POCO F9 Ultra va plus loin en intégrant un véritable subwoofer indépendant aux côtés de ses haut-parleurs stéréo. Le smartphone propose ainsi une architecture 2.1 canaux, extrêmement rare dans cette catégorie de produits.

Les smartphones disposent traditionnellement de très peu d’espace pour produire des basses fréquences convaincantes. Les petits haut-parleurs intégrés excellent davantage dans les médiums et les aigus, tandis que les basses manquent naturellement de profondeur.

Ajouter un transducteur spécialisé permet théoriquement d’améliorer cette partie du spectre sans demander aux haut-parleurs principaux de tout gérer.

POCO cherche une différenciation que les concurrents n’ont pas

Cette approche est intéressante parce que le marché premium est devenu extrêmement homogène. Presque tous les flagships disposent désormais d’un excellent OLED, d’un SoC puissant, d’une recharge rapide et d’une construction soignée. Les différences deviennent plus difficiles à expliquer au-delà des performances photographiques.

Un subwoofer intégré constitue au contraire une caractéristique immédiatement identifiable.

Son utilité réelle dépendra naturellement de la qualité du système et de l’espace disponible dans le châssis, mais POCO possède au moins ici un argument que Samsung, Google ou Apple ne proposent pas sur leurs smartphones traditionnels.

Le POCO F9 Pro reste plus classique, avec deux haut-parleurs symétriques réglés en collaboration avec Bose.

Le design prend lui aussi davantage de personnalité

POCO essaie également de distinguer les deux appareils visuellement. Le POCO F9 Ultra dispose d’un éclairage dynamique à l’arrière, utilisé pour signaler les appels, notifications ou certaines interactions avec les jeux et la musique. Le F9 Pro adopte une approche différente dans sa finition Aurora Green. Son panneau arrière luminescent peut emmagasiner de la lumière puis produire un effet lumineux après exposition.

Ces choix restent davantage esthétiques que fonctionnels, mais ils montrent que POCO ne veut plus seulement être reconnu par sa fiche technique.

Sur un marché où beaucoup de smartphones premium se ressemblent, construire une identité immédiatement visible devient progressivement aussi important que de gagner quelques points supplémentaires dans un benchmark.

POCO adopte enfin un capteur principal de 200 mégapixels

La photographie représente probablement le changement le plus stratégique de cette génération. Les deux modèles utilisent pour la première fois chez POCO une caméra principale de 200 mégapixels avec stabilisation optique, reposant selon les informations disponibles sur un capteur d’environ 1/1,56 pouce. Ce n’est pas le plus grand capteur du marché, mais l’évolution est importante pour une marque historiquement plus connue pour ses performances que pour ses appareils photo.

Le nombre de mégapixels ne garantit évidemment rien à lui seul. La qualité du traitement HDR, de la colorimétrie, de la stabilisation et du mode nuit restera déterminante.

Mais, POCO semble enfin vouloir réduire l’écart photographique avec les smartphones premium traditionnels.

Le POCO F9 Ultra ajoute un véritable téléobjectif périscopique 5x

Le modèle Ultra bénéficie surtout d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique 5x. Le capteur mesurerait environ 1/2,75 pouce, ce qui reste relativement modeste face aux gigantesques téléobjectifs de certains flagships chinois spécialisés dans la photographie. La focale 5x permet néanmoins au F9 Ultra d’aborder beaucoup plus sérieusement les sujets éloignés.

Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels reposant sur un capteur d’environ 1/2,88 pouce, tandis qu’une caméra frontale de 32 mégapixels prend place à l’avant.

Ce système est nettement plus ambitieux que les configurations photographiques traditionnellement proposées par POCO.

Il reste à voir si le traitement logiciel suivra cette montée en gamme matérielle.

Le POCO F9 Pro privilégie un téléobjectif plus polyvalent

Le F9 Pro adopte une configuration légèrement différente. Son téléobjectif de 50 mégapixels offre un grossissement 2,5x et un système de mise au point flottante permettant de photographier jusqu’à environ 10 cm du sujet. Cette architecture sacrifie une partie de la portée du modèle Ultra, mais gagne potentiellement en polyvalence pour les portraits, les objets rapprochés et certaines prises de vue de détail.

L’ultra grand-angle constitue en revanche un compromis plus visible puisqu’il reste limité à 8 mégapixels. C’est probablement l’un des endroits où POCO maintient une séparation claire entre les deux modèles.

Le POCO F9 Ultra veut désormais rivaliser avec les vrais flagships

La stratégie devient évidente lorsque l’on rassemble les différentes caractéristiques. Une batterie de 8 050 mAh, un Snapdragon haut de gamme, un écran 185 Hz, un périscope 5x, une recharge sans fil et un système audio 2.1 ne correspondent plus à la définition traditionnelle d’un « flagship killer ».

POCO construit désormais un véritable flagship. Le changement de prix devient alors presque inévitable. Les composants supplémentaires coûtent cher et la marque ne peut plus s’appuyer sur les mêmes compromis qu’à ses débuts.

Cette évolution rappelle celle observée chez OnePlus, qui avait commencé par proposer des smartphones extrêmement agressifs avant de progressivement rejoindre les tarifs des grandes marques premium.

La comparaison avec les meilleurs Android devient plus difficile

À 1 099,90 euros, le POCO F9 Ultra entre néanmoins dans un territoire où les attentes changent complètement. Le smartphone doit désormais affronter des Galaxy haut de gamme, des Pixel Pro et de nombreux modèles premium chinois dont la photographie constitue précisément la spécialité.

POCO possède un avantage évident sur l’autonomie et certaines caractéristiques inhabituelles comme son subwoofer, mais le logiciel, le suivi des mises à jour, la qualité photographique globale ou encore la valeur à la revente prennent davantage d’importance lorsque le prix dépasse les 1 000 euros.

Le tarif early bird de 829,90 euros rend l’appareil beaucoup plus agressif. Il rappelle davantage l’ancienne philosophie de la marque, avec une quantité de matériel difficile à retrouver à ce prix.

La question sera de savoir combien de temps cette offre restera accessible.

Le F9 Pro pourrait être plus cohérent pour beaucoup d’utilisateurs

Le F9 Pro est moins spectaculaire, mais son positionnement pourrait finalement être plus facile à défendre. Son écran reste à 185 Hz, la batterie de 6 330 mAh est déjà très généreuse, la recharge sans fil à 50 W est conservée et il bénéficie toujours du capteur principal de 200 mégapixels. Son téléobjectif 2,5x sera probablement suffisant pour de nombreux utilisateurs, et le format 6,59 pouces peut également séduire ceux qui considèrent les 6,9 pouces de l’Ultra comme excessifs.

À 739,90 euros pendant la période de lancement, l’équilibre paraît particulièrement intéressant. À 899,90 euros en prix standard, la concurrence devient en revanche beaucoup plus sérieuse.

POCO doit maintenant prouver qu’il mérite réellement le premium

Le F9 Ultra possède suffisamment de caractéristiques inhabituelles pour attirer l’attention. Sa batterie de 8 050 mAh pourrait en faire une référence en autonomie, tandis que le téléobjectif 5x et le subwoofer intégré lui donnent une identité bien plus forte que celle de nombreux smartphones premium.

Mais, une fiche technique spectaculaire ne suffit plus à ce niveau de prix.

La qualité photographique réelle, l’optimisation de HyperOS, la chauffe en jeu, la qualité du système audio et le suivi logiciel détermineront si POCO a réellement franchi le cap du flagship ou s’il propose simplement un ancien flagship killer devenu beaucoup plus cher.

Le meilleur résumé du F9 Ultra est peut-être là : POCO n’essaie plus de prouver qu’un smartphone à prix contenu peut être presque aussi bon qu’un modèle premium. Il cherche désormais à démontrer qu’un véritable flagship peut encore surprendre par son hardware.

Et avec une batterie de 8 050 mAh et un caisson de basses intégré, il a au moins choisi une manière assez peu conventionnelle de le faire.