À quelques heures de la présentation officielle attendue des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, une nouvelle fuite donne un aperçu plus concret des coloris préparés par Apple.

Des unités de démonstration montreraient notamment le très commenté Dark Cherry, aux côtés d’une nouvelle finition bleue.

Si leur authenticité reste à confirmer, ces images renforcent une tendance déjà visible depuis plusieurs générations : Apple utilise désormais la couleur comme un véritable outil de différenciation sur ses modèles Pro, avec une teinte signature appelée à devenir l’un des marqueurs visuels de chaque génération.

Le Dark Cherry se montre enfin dans une teinte plus sombre

La principale nouveauté de cette fuite concerne évidemment le Dark Cherry. Plusieurs rendus et maquettes avaient déjà circulé ces derniers mois, mais avec des interprétations parfois très différentes, allant d’un rouge profond à une teinte beaucoup plus vive. Les nouvelles unités de démonstration montrent cette fois une finition plus sombre et plus terreuse, nettement plus proche de l’idée suggérée par son nom.

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Le résultat se situe entre le bordeaux, le rouge cerise et certaines nuances brunes selon la lumière. Cette sobriété pourrait justement permettre à Apple de séduire les utilisateurs qui souhaitent une couleur distinctive sans basculer vers quelque chose de trop éclatant.

La logique rappelle les anciens modèles Product (RED), mais dans un registre beaucoup plus discret et premium.

Une nouvelle couleur signature après le Orange Cosmique

Apple semble désormais installer une véritable tradition autour d’une teinte forte sur ses iPhone Pro. Le Desert Titanium avait marqué la génération iPhone 16 Pro, avant que le Orange Cosmique ne prenne le relais avec les iPhone 17 Pro. Le Dark Cherry devrait donc devenir le nouveau coloris signature des iPhone 18 Pro.

Cette stratégie permet à Apple de rendre chaque génération immédiatement identifiable, même lorsque les évolutions de design restent relativement progressives.

Une nouvelle couleur peut aussi jouer un rôle commercial plus important qu’il n’y paraît. Pour un utilisateur déjà équipé d’un iPhone récent, un changement esthétique très visible peut rendre le renouvellement plus perceptible qu’une amélioration interne difficile à distinguer au premier regard.

Dans un marché arrivé à maturité, la couleur devient donc presque une fonction marketing à part entière.

Le bleu revient dans une version plus affirmée

La deuxième unité visible dans la fuite montrerait un iPhone 18 Pro bleu. Cette nouvelle nuance semble plus franche que les différents bleus utilisés récemment par Apple. La génération précédente avait multiplié les variations, entre un bleu très sombre sur certains modèles Pro, un bleu particulièrement clair sur l’iPhone 17 et une finition presque blanche sur l’iPhone Air.

Le nouveau bleu chercherait davantage à exister visuellement, sans pour autant adopter un ton aussi agressif que certaines couleurs plus saturées de la gamme standard. Apple semble donc vouloir proposer deux directions esthétiques bien différentes : un Dark Cherry plus chaleureux et premium d’un côté, un bleu plus frais et plus classique de l’autre.

Une troisième finition devrait compléter la gamme.

Argent ou gris pour le troisième coloris

De précédentes fuites concernant les tiroirs SIM avaient montré trois couleurs destinées aux iPhone 18 Pro. En plus du Dark Cherry et du bleu, Apple pourrait proposer une finition argent ou gris, selon l’interprétation des différents prototypes aperçus jusqu’ici. La marque ne proposerait une nouvelle fois ni noir véritable ni blanc sur les modèles Pro. Ce choix continue de surprendre, car ces deux couleurs restent parmi les plus populaires sur le marché premium.

Apple semble cependant vouloir réserver davantage les teintes neutres à d’autres modèles, notamment au futur iPhone pliable, souvent surnommé iPhone Ultra dans les rumeurs, qui pourrait justement être commercialisé uniquement en noir et blanc.

Cette séparation renforcerait la différenciation entre les différentes branches de la gamme.

Apple semble assumer davantage les couleurs fortes

Le Dark Cherry s’inscrit dans une évolution plus large du design Apple. Après plusieurs années dominées par des tons gris, argent, noir ou or relativement prudents, la marque a commencé à réintroduire des couleurs beaucoup plus expressives sur ses produits.

L’Ultramarine de l’iPhone 16, le Orange Cosmique des iPhone 17 Pro ou encore le Citrus du MacBook Neo illustrent cette tendance.

Apple semble avoir compris qu’une couleur forte peut devenir un élément de conversation et participer directement à l’identité d’un produit. Cela permet aussi de donner un sentiment de nouveauté visuelle à une gamme qui conserve par ailleurs des codes industriels très cohérents d’une génération à l’autre.

Une stratégie qui peut aussi stimuler les ventes

Il serait évidemment excessif d’attribuer le succès commercial d’une génération d’iPhone à une simple couleur. Mais, l’esthétique joue un rôle réel dans un marché où les smartphones premium offrent désormais des niveaux de performances très proches d’une année sur l’autre.

La gamme iPhone 17 avait rencontré un très bon accueil commercial malgré certaines critiques initiales autour de son design. Cela montre que les changements visibles n’empêchent pas Apple de maintenir une demande très forte, surtout lorsqu’ils sont accompagnés d’évolutions matérielles plus importantes.

Avec les iPhone 18 Pro, la marque pourrait cumuler plusieurs arguments : nouvelle puce A20 Pro, améliorations thermiques, éventuelle ouverture variable sur l’appareil photo et arrivée simultanée du premier iPhone pliable.

Le Dark Cherry ne sera donc qu’une partie du lancement, mais probablement l’une des plus immédiatement reconnaissables.

Le coloris devient presque un marqueur générationnel

Cette stratégie est particulièrement efficace sur les modèles Pro. Un smartphone noir ou argent d’une génération peut facilement ressembler à celui de l’année précédente. Une teinte exclusive permet au contraire d’identifier instantanément le nouveau modèle. Le Orange Cosmique avait joué ce rôle sur la génération précédente. Le Dark Cherry pourrait reproduire exactement le même mécanisme.

Cette logique est aussi intéressante du point de vue des accessoires. Plusieurs fabricants ont déjà commencé à proposer des chargeurs, batteries ou écouteurs dans des teintes proches du Dark Cherry avant même l’annonce officielle d’Apple.

Cela montre à quel point les choix esthétiques de Cupertino influencent désormais tout un écosystème autour de l’iPhone.

Le prochain grand changement visuel viendra peut-être plus tard

Aussi réussi soit-il, un nouveau coloris reste une évolution relativement superficielle. Apple travaillerait parallèlement sur une transformation beaucoup plus importante pour les prochaines générations, notamment autour d’un iPhone anniversaire attendu autour des 20 ans du produit. Les rumeurs évoquent depuis plusieurs mois un appareil avec des bordures extrêmement réduites et, à terme, un écran entièrement dépourvu de découpe visible.

La disparition complète de la Dynamic Island ou du poinçon frontal reste toutefois techniquement complexe, notamment en raison de Face ID et des capteurs photo.

Un tel design pourrait donc demander davantage de temps que prévu.

Dark Cherry pourrait devenir la couleur emblématique de l’iPhone 18 Pro

À ce stade, ces unités de démonstration ne constituent toujours pas une confirmation officielle. Apple peut encore réserver quelques surprises lors de sa présentation. Mais, les différentes fuites commencent à converger suffisamment pour que le Dark Cherry apparaisse désormais comme l’un des scénarios les plus crédibles.

Et si la teinte finale correspond réellement à celle montrée dans cette vidéo, Apple aurait trouvé un équilibre assez intéressant : suffisamment sombre pour rester élégante, mais assez différente pour immédiatement distinguer cette génération.

Dans un marché où les évolutions matérielles deviennent parfois difficiles à voir au premier coup d’œil, une couleur bien choisie peut faire beaucoup. Le Dark Cherry pourrait précisément devenir ce détail visuel qui suffit à identifier l’iPhone 18 Pro au premier regard.