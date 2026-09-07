À quelques heures de la présentation attendue du premier iPhone pliable, une inconnue demeure presque aussi commentée que son prix : son nom commercial. Jusqu’ici, les appellations « iPhone Ultra » et « iPhone Fold » dominaient les rumeurs, mais un nouveau nom commence à circuler : iPhone Duo.

Rien ne permet encore de confirmer cette piste. Mais, elle n’est pas totalement absurde au regard de l’histoire d’Apple et de la manière dont la marque construit généralement ses gammes. Le choix du nom sera surtout révélateur du positionnement que Cupertino veut donner à ce nouveau format.

« iPhone Duo » rejoint la liste des noms possibles

Selon une nouvelle rumeur relayée par MacRumors, Apple pourrait utiliser l’appellation iPhone Duo pour son premier modèle pliable. À ce stade, il ne s’agit que d’une hypothèse. Aucun élément officiel ne confirme ce nom et Apple pourrait très bien retenir une appellation totalement différente lors de son événement du 9 septembre.

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Le terme « Duo » possède néanmoins une certaine logique. Le futur appareil devrait adopter un format livre avec deux parties qui se referment l’une sur l’autre, et son architecture reposera vraisemblablement sur un écran extérieur accompagné d’une grande dalle intérieure.

Le nom pourrait donc évoquer cette dualité sans employer directement le mot « Fold », déjà fortement associé à Samsung.

Apple a déjà utilisé le nom Duo par le passé

Le terme ne serait d’ailleurs pas totalement nouveau chez Apple. Dans les années 1990, la marque commercialisait les PowerBook Duo, une gamme d’ordinateurs portables compacts pouvant être associés à une station d’accueil. Plus récemment, Apple a également utilisé le nom MagSafe Duo pour son chargeur pliable destiné à l’iPhone et à l’Apple Watch.

Cela ne constitue évidemment pas une preuve, mais « Duo » appartient déjà au vocabulaire historique de l’entreprise.

Apple aime régulièrement réutiliser des noms simples capables de suggérer la fonction d’un produit sans la décrire techniquement. Dans ce contexte, Duo pourrait fonctionner comme une référence discrète aux deux faces ou aux deux écrans de l’appareil.

Le nom est aussi suffisamment court pour s’intégrer facilement aux campagnes marketing de la marque.

Le problème : Microsoft a déjà fortement associé « Duo » au smartphone

Cette appellation possède toutefois un inconvénient évident. Microsoft a utilisé le nom Surface Duo pour ses smartphones à double écran lancés quelques années plus tôt. Même si ces appareils n’étaient pas véritablement pliables au sens actuel, l’association entre « Duo » et un téléphone qui s’ouvre en deux existe déjà dans l’imaginaire tech.

La gamme Surface Duo n’a par ailleurs jamais rencontré un grand succès commercial, ce qui ne constitue probablement pas l’héritage idéal pour un produit qu’Apple voudrait positionner comme une nouvelle référence.

Intel a également utilisé l’appellation Intel Core Duo pour certaines générations de processeurs.

Apple pourrait évidemment considérer que ces références sont suffisamment anciennes ou éloignées de son univers pour ne pas poser problème. Mais pour une entreprise particulièrement attentive à la différenciation de ses noms de produits, cette proximité mérite d’être prise en compte.

« iPhone Fold » serait clair, mais très Samsung

L’appellation la plus évidente reste probablement iPhone Fold. Elle possède l’avantage de la simplicité : personne n’aurait besoin d’explication pour comprendre qu’il s’agit de l’iPhone pliable. Mais, c’est justement aussi son principal défaut. Samsung utilise depuis plusieurs générations le nom Galaxy Z Fold, au point que le terme Fold est devenu presque synonyme de smartphone pliable au format livre dans le grand public.

Apple a rarement intérêt à donner l’impression qu’elle adopte le vocabulaire d’un concurrent pour lancer une nouvelle catégorie. Un « iPhone Fold » serait donc immédiatement compréhensible, mais beaucoup moins distinctif qu’un nom créé ou repositionné par Apple.

« iPhone Ultra » reste probablement l’option la plus cohérente

Parmi les noms évoqués jusqu’ici, iPhone Ultra reste celui qui s’intègre le plus naturellement à la stratégie actuelle d’Apple. Mark Gurman a déjà indiqué que plusieurs personnes au sein de l’entreprise utilisent cette appellation de manière informelle, tout en précisant qu’il ne s’agit pas nécessairement du nom marketing définitif.

Apple utilise déjà « Ultra » dans plusieurs catégories : Apple Watch Ultra, CarPlay Ultra et les puces les plus puissantes de certaines générations Apple Silicon. Le message est immédiatement lisible. Un iPhone Ultra représenterait le modèle placé au-dessus des Pro, sans nécessiter la création d’une nouvelle hiérarchie.

Ce positionnement correspondrait également au tarif attendu, potentiellement proche ou supérieur à 2 000 dollars. Le premier pliable ne serait alors pas une simple variante de l’iPhone, mais le nouveau sommet de gamme.

Samsung utilise aussi « Ultra », mais Apple l’a déjà adopté ailleurs

L’un des arguments contre ce nom est que Samsung utilise depuis longtemps « Ultra » sur ses smartphones Galaxy S. Le terme reste néanmoins beaucoup moins exclusif à Samsung que « Fold ». Plusieurs marques technologiques l’utilisent désormais pour identifier leurs produits les plus ambitieux. Surtout, Apple a déjà pleinement intégré Ultra dans sa propre nomenclature.

Le public connaît aujourd’hui l’Apple Watch Ultra comme un produit plus robuste, plus cher et plus spécialisé que l’Apple Watch traditionnelle. Reproduire cette logique avec l’iPhone serait donc assez simple à comprendre. Un iPhone Ultra pourrait aussi permettre à Apple de conserver cette appellation dans les générations futures, même si le format évolue.

C’est un avantage stratégique que « Fold » possède moins : si Apple change un jour profondément la conception du produit, un nom trop lié à la mécanique de pliage pourrait devenir contraignant.

Le choix final sera plus important qu’il n’y paraît. Si Apple choisit iPhone Fold, elle présentera essentiellement l’appareil comme une nouvelle variante physique de l’iPhone existant. Avec iPhone Ultra, le message serait différent : le pliable deviendrait le nouveau niveau premium de la gamme, au-dessus des modèles Pro. « iPhone Duo » pourrait quant à lui permettre de créer une identité spécifique et potentiellement une nouvelle famille de produits, sans réduire le concept au simple mécanisme de pliage.

Cette distinction a son importance, car Apple ne lance généralement pas une nouvelle catégorie sans réfléchir à sa place plusieurs années à l’avance.

Le nom retenu devra pouvoir survivre aux prochaines générations et éventuellement accompagner des évolutions de taille, d’écran ou de design.

Réponse attendue le 9 septembre

Apple doit tenir son événement « Surprise and Shine » le 9 septembre, avec les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max attendus parmi les principales annonces. Le premier iPhone pliable devrait également faire partie de la présentation, selon les nombreuses informations apparues ces derniers mois.

Les rumeurs convergent vers un appareil au format livre qui s’ouvre latéralement, plutôt qu’un modèle à clapet. Il devrait devenir le produit le plus premium de la gamme iPhone et inaugurer une nouvelle branche du catalogue.

D’ici là, Ultra, Fold et désormais Duo restent des appellations spéculatives.

Apple pourrait même choisir une quatrième voie complètement inattendue. Mais si le constructeur veut présenter ce premier pliable comme bien plus qu’un simple iPhone qui se plie, le nom sera l’un des premiers indices de cette ambition.