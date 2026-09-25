Google commence à déployer Health Guardian, sa nouvelle suite de suivi de santé destinée aux Pixel Watch. À partir du 24 septembre, les Pixel Watch 3, 4 et Pixel Watch 5 peuvent commencer à collecter les données nécessaires pour estimer les tendances de pression artérielle, suivre certains indicateurs associés à la résistance à l’insuline et analyser la qualité de la respiration pendant le sommeil.

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Les premiers rapports doivent apparaître dans Google Health au début du mois d’octobre. Google fait ici un choix important : ces nouvelles fonctions seront gratuites sur plusieurs générations de Pixel Watch, tandis que leur arrivée sur le Fitbit Air nécessitera un abonnement Google Health Premium plus tard dans l’année.

Health Guardian arrive gratuitement sur les Pixel Watch 3, 4 et 5

Présenté initialement en août avec la Pixel Watch 5, Health Guardian commence désormais son déploiement effectif. Google indique que les nouvelles données sont collectées à partir du 24 septembre, avant l’apparition des premiers rapports de tendances au début du mois suivant.

La suite repose sur plusieurs indicateurs. Le premier concerne les tendances de pression artérielle, que Google estime à partir des données de pouls et de mouvement recueillies par la montre. Le système ne nécessite ni brassard ni calibration manuelle, mais il ne doit pas être confondu avec une mesure clinique traditionnelle de la tension.

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Health Guardian ajoute également des tendances liées à la résistance à l’insuline. Là encore, Google ne réalise évidemment aucun prélèvement sanguin : la montre exploite ses différents signaux physiologiques et leur évolution sur plusieurs semaines afin de produire un indicateur de tendance métabolique.

La troisième nouveauté concerne la qualité de la respiration pendant le sommeil. Google Health peut indiquer la proportion de la nuit pendant laquelle la respiration est considérée comme optimale, avant d’agréger les données dans une évaluation mensuelle.

Ces fonctions sont proposées sans supplément sur les Pixel Watch 3, Pixel Watch 4 et Pixel Watch 5. Le choix est notable puisque Google ne réserve donc pas Health Guardian à sa montre la plus récente, permettant à des utilisateurs équipés d’un modèle vieux de deux générations d’accéder aux mêmes principales tendances.

Google veut suivre la tension sans brassard ni calibration

Le suivi de la pression artérielle constitue probablement la fonction qui attirera le plus immédiatement l’attention. Contrairement à certains systèmes nécessitant une calibration périodique avec un tensiomètre traditionnel, l’approche de Google fonctionne uniquement à partir des données collectées au poignet.

Cependant, Health Guardian ne cherche pas à transformer la Pixel Watch en tensiomètre conventionnel. L’objectif consiste plutôt à observer des évolutions sur la durée afin de signaler qu’une tendance mérite éventuellement davantage d’attention. Cette distinction est essentielle. Selon les informations communiquées autour du lancement, la fonction de Google ne bénéficie pas de l’autorisation réglementaire américaine dont disposent certaines fonctions de détection de l’hypertension proposées par Apple. Une tendance calculée par Health Guardian ne doit donc pas être interprétée comme un diagnostic ou comme le remplacement d’une mesure médicale.

Google recommande d’ailleurs, lorsqu’une tendance apparaît comme élevée, de la vérifier avec un tensiomètre domestique ou d’en parler à un professionnel de santé.

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L’approche diffère également de celle adoptée par Samsung. Les fonctions de pression artérielle disponibles sur certaines Galaxy Watch reposent sur une calibration avec un brassard conventionnel et leur disponibilité dépend des appareils et des marchés. Google privilégie ici une expérience plus passive : l’utilisateur porte sa montre normalement et laisse le système construire progressivement une tendance.

C’est précisément cette absence de manipulation qui pourrait rendre Health Guardian intéressant au quotidien. Une mesure ponctuelle renseigne sur un instant précis ; Google cherche davantage à détecter des changements apparaissant progressivement dans les données collectées sur plusieurs jours ou semaines.

La résistance à l’insuline devient l’indicateur le plus original

Le suivi des tendances associées à la résistance à l’insuline constitue une proposition plus inhabituelle. Ni Apple ni Samsung ne proposent actuellement un indicateur directement comparable sur leurs montres selon les éléments présentés autour de Health Guardian.

Google ne prétend pas mesurer directement l’insuline dans le sang. La Pixel Watch exploite plutôt les informations disponibles au poignet afin d’observer des variations susceptibles d’alimenter une estimation de tendance sur plusieurs semaines. Cette nuance est particulièrement importante dans le domaine métabolique. Health Guardian doit être compris comme un outil de suivi longitudinal et non comme un dispositif permettant de diagnostiquer une résistance à l’insuline ou de remplacer des analyses biologiques.

Pour produire cet indicateur, Google demande également une certaine régularité dans le port de la montre. Au moins sept jours de données dans le mois sont nécessaires pour obtenir les tendances liées à la résistance à l’insuline. La pression artérielle impose une autre contrainte : la montre doit avoir été portée pendant au moins cinq jours consécutifs au cours d’une semaine. Les rapports sont ensuite actualisés le premier jour de chaque mois.

Health Guardian illustre ainsi un changement dans la manière dont les montres connectées exploitent leurs capteurs. Plutôt que de multiplier uniquement les mesures instantanées, Google cherche à transformer plusieurs semaines de données en tendances plus faciles à interpréter.

La Pixel Watch peut également surveiller les urgences respiratoires

Google complète Health Guardian avec la détection d’urgence respiratoire, une fonction optionnelle beaucoup plus directement orientée vers les situations d’urgence. Sur les Pixel Watch 4 et Pixel Watch 5 compatibles, la montre peut détecter une chute considérée comme dangereuse du niveau d’oxygène sanguin associée à une absence de réponse de l’utilisateur. Dans certaines circonstances, le système peut alors contacter les services d’urgence.

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Cette fonction est toutefois plus limitée géographiquement que les autres nouveautés de Health Guardian. Elle n’est proposée que dans certains pays européens et ne concerne pas la Pixel Watch 3.

Là encore, Google distingue donc deux catégories de fonctions. Les tendances de Health Guardian cherchent à observer des évolutions lentes sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, tandis que la fonction de détection d’urgence respiratoire s’intéresse à un événement potentiellement critique nécessitant une réaction immédiate.

Cette différence explique aussi pourquoi les fonctionnalités de santé des montres connectées doivent être évaluées individuellement. Un même appareil peut proposer des indicateurs de bien-être, des estimations de tendances et des fonctions soumises à des exigences réglementaires beaucoup plus strictes selon leur finalité.

Google transforme progressivement la Pixel Watch en observatoire de santé à long terme

L’intérêt de Health Guardian tient finalement moins à une mesure particulière qu’à la manière dont Google assemble les données. La montre connectée devient un appareil chargé d’observer silencieusement des changements physiologiques sur de longues périodes, avant de les restituer sous la forme de rapports mensuels.

Cette stratégie dépend naturellement de la régularité du port. Une montre laissée fréquemment sur son chargeur produit des séries de données fragmentées, ce qui limite la capacité du système à identifier des tendances cohérentes. Les seuils imposés par Google montrent que la continuité de la mesure devient aussi importante que la précision des capteurs eux-mêmes.

L’intégration gratuite aux Pixel Watch 3, 4 et 5 constitue également un choix stratégique intéressant. Google peut rapidement constituer une base importante d’appareils compatibles sans obliger les utilisateurs à renouveler leur montre pour accéder à Health Guardian.

Le traitement réservé au Fitbit Air est différent. Google prévoit d’y proposer ces fonctionnalités plus tard dans l’année à travers Google Health Premium, transformant Health Guardian en avantage inclus dans l’écosystème Pixel Watch mais en service payant sur certains autres appareils.

Cette différence pourrait contribuer à repositionner progressivement la Pixel Watch. Google ne cherche plus uniquement à rivaliser avec l’Apple Watch et les Galaxy Watch sur le nombre de capteurs disponibles : l’entreprise veut construire une couche logicielle capable d’interpréter plusieurs semaines de données et d’en faire ressortir les changements potentiellement pertinents.

Health Guardian marque ainsi une évolution importante pour la Pixel Watch : plutôt que de simplement mesurer davantage de paramètres, Google veut apprendre à observer leur évolution dans le temps. Le véritable défi sera désormais de rendre ces tendances suffisamment fiables et compréhensibles pour informer l’utilisateur sans lui donner l’illusion qu’une montre peut remplacer un examen médical.