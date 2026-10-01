Airbnb veut désormais jouer sur deux tableaux. D’un côté, la plateforme cherche à se rapprocher de l’expérience hôtelière en multipliant les services proposés aux voyageurs. De l’autre, elle mise sur l’intelligence artificielle et son propre réseau d’utilisateurs pour transformer la manière dont les séjours sont recherchés et préparés.

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À l’occasion de sa mise à jour produit d’automne, Airbnb dévoile ainsi de nouvelles fonctionnalités autour des services, de la recherche par IA et du partage d’expériences entre voyageurs.

Airbnb ajoute de nombreux services autour du séjour

L’application lancée l’année dernière autour des services s’enrichit de nouvelles possibilités. Airbnb ajoute notamment la livraison de repas, la location de matériel pour bébé, les services de blanchisserie ainsi que la location de skis et de bateaux dans certaines destinations.

La livraison de courses est également étendue. L’objectif est de permettre aux voyageurs de gérer davantage de besoins directement depuis Airbnb, plutôt que de devoir multiplier les applications et services une fois arrivés sur place.

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Cette stratégie rapproche progressivement Airbnb d’une expérience plus proche de celle proposée par certains hôtels, avec une plateforme qui ne se limite plus à la réservation d’un logement.

La recherche Airbnb passe à l’IA

L’autre grande nouveauté concerne la recherche. Airbnb adopte une approche relativement prudente de l’intelligence artificielle. Brian Chesky, son PDG, avait notamment choisi de ne pas transformer l’application en simple interface de chatbot.

La plateforme lance désormais sa recherche de logements assistée par IA, accessible via un bouton permettant de formuler une demande en texte ou à la voix. L’intérêt ne se limite pas à comprendre une requête naturelle. Une fois la recherche lancée, Airbnb génère également des filtres dynamiques adaptés aux préférences exprimées par l’utilisateur.

Si une personne recherche par exemple « bébé », l’interface peut faire apparaître automatiquement des critères supplémentaires concernant les lits pour bébé, les aires de jeux ou encore les livres et jouets pour enfants.

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La recherche devient ainsi progressivement plus contextuelle, avec des critères qui s’adaptent à ce que l’utilisateur cherche plutôt que de lui demander de parcourir une longue liste de filtres prédéfinis.

L’IA doit aussi aider à comparer les logements

Airbnb utilise également l’intelligence artificielle pour faire ressortir les caractéristiques pertinentes d’un logement. La plateforme va notamment permettre aux utilisateurs de comparer les logements présents dans leur liste de favoris grâce à des synthèses générées par IA et à des résumés des avis.

L’idée est de réduire le temps nécessaire pour parcourir des dizaines d’annonces et identifier celles qui correspondent réellement aux besoins du voyageur. Toutefois, Brian Chesky reconnaît que le véritable défi ne consiste pas simplement à créer une recherche utilisant l’IA. Pour Airbnb, l’enjeu est de réussir à l’intégrer à une plateforme où la qualité de la recherche peut avoir un impact direct sur les réservations.

L’entreprise veut donc faire évoluer cette fonction progressivement au cours des prochains mois.

Airbnb veut aussi rendre les voyages plus sociaux

Airbnb poursuit parallèlement son virage social. Après avoir commencé l’année dernière à permettre aux utilisateurs de se connecter avec des amis et d’autres voyageurs, la plateforme veut désormais utiliser ces connexions pour faciliter la découverte de nouvelles destinations et d’expériences.

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Les voyageurs peuvent notamment consulter une carte basée sur les voyages passés ou à venir de leurs contacts. En sélectionnant un voyage, il est possible de découvrir où la personne a séjourné et quelles expériences elle a réservées. Cela peut donner des idées de destinations ou d’activités à partir de recommandations provenant directement de son réseau.

Airbnb prévoit toutefois une option permettant aux utilisateurs qui le souhaitent de ne pas partager leurs voyages avec leurs contacts.

Des quartiers présentés comme des destinations à part entière

Airbnb développe également des pages consacrées aux quartiers, construites à partir des avis laissés par les voyageurs et d’autres sources. Ces pages doivent aider les utilisateurs à découvrir les endroits où manger, les activités disponibles et les choses à faire dans les environs d’un logement.

Cette approche élargit encore le rôle de l’application : Airbnb ne cherche plus uniquement à répondre à la question « où dormir ? », mais progressivement à accompagner le voyageur dans la découverte de sa destination.

Airbnb veut devenir davantage qu’une plateforme de réservation

Avec cette nouvelle mise à jour, Airbnb semble poursuivre une stratégie cohérente autour de trois axes : services, IA et dimension sociale. Les services doivent augmenter ce que le voyageur peut faire directement depuis l’application. L’IA doit simplifier la recherche et la comparaison des logements. Enfin, les fonctionnalités sociales cherchent à transformer les expériences des autres voyageurs en source d’inspiration.

Le défi sera désormais de trouver le bon équilibre. L’IA doit simplifier la recherche sans rendre l’expérience plus complexe, tandis que les fonctionnalités sociales doivent apporter de la valeur sans compromettre la confidentialité des utilisateurs.

Airbnb avance donc progressivement vers une application qui ne sert plus seulement à réserver un logement, mais qui veut devenir une véritable plateforme de découverte et de préparation du voyage.