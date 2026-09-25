Google accélère l’intégration de l’intelligence artificielle dans Google Photos avec une série de nouveautés qui dépassent largement la simple retouche d’image. Gemini peut désormais intervenir sur une photothèque à partir d’instructions en langage naturel, tandis qu’une nouvelle fonction baptisée Wardrobe transforme les vêtements repérés dans les photos en véritable dressing numérique.

Publicité

Moods, Remix et les outils d’annotation profitent également de nouvelles possibilités. Google Photos évolue ainsi progressivement d’une application chargée de conserver des souvenirs vers un environnement capable de les comprendre, de les organiser et même de les réutiliser.

Gemini peut désormais travailler directement avec Google Photos

La nouveauté la plus ambitieuse concerne l’intégration entre Gemini et Google Photos. Aux États-Unis, les abonnés éligibles à Google AI Pro et Google AI Ultra peuvent connecter leur photothèque à Gemini afin d’effectuer des opérations beaucoup plus complexes à partir d’une simple instruction écrite ou vocale.

Il devient par exemple possible de demander à l’assistant de retrouver toutes les photos prises pendant des vacances, d’isoler les selfies, de supprimer les personnes présentes en arrière-plan, de recentrer le sujet puis de regrouper les images obtenues dans un nouvel album.

Publicité

L’intérêt ne réside donc plus uniquement dans la génération ou la retouche d’une image. Gemini peut enchaîner plusieurs actions en comprenant à la fois le contenu des photos et l’intention exprimée par l’utilisateur. Google imagine également des interactions entre Photos et d’autres informations personnelles. Une photographie représentant l’affiche d’un concert peut servir de point de départ pour demander à Gemini de vérifier les éventuels conflits dans le calendrier avant d’y ajouter l’événement.

Cette logique transforme progressivement la photothèque en source de contexte pour l’assistant. Une image n’est plus uniquement un fichier à afficher : Gemini peut interpréter ce qu’elle contient, puis utiliser cette information pour effectuer une autre tâche.

La fonction Photos dans Gemini doit être déployée progressivement au cours des prochaines semaines aux États-Unis pour les abonnés Google AI Pro et Ultra éligibles.

Gemini veut aussi automatiser le partage des souvenirs

Google pousse cette intégration encore plus loin avec des tâches récurrentes. L’utilisateur peut, par exemple, demander à Gemini de sélectionner chaque semaine les meilleures photographies de ses enfants, de les placer dans un album partagé puis de préparer un e-mail récapitulatif destiné aux grands-parents.

Cet exemple montre bien la différence entre les anciennes fonctions automatiques de Google Photos et la direction prise avec Gemini. Photos savait déjà identifier des personnes, regrouper des événements ou créer automatiquement certains souvenirs. L’utilisateur peut désormais décrire lui-même le workflow qu’il souhaite obtenir.

L’assistant devient alors une couche d’orchestration au-dessus de la photothèque. Il doit comprendre quelles images sélectionner, leur appliquer éventuellement des modifications, les organiser, puis préparer leur partage. Cette évolution pourrait être particulièrement utile pour les bibliothèques accumulées pendant plusieurs années. Le principal problème des photothèques modernes n’est plus de prendre suffisamment de photos, mais de retrouver les bonnes parmi plusieurs dizaines de milliers d’images.

Publicité

En donnant accès à cette bibliothèque à Gemini, Google cherche à remplacer une partie des recherches, sélections et manipulations manuelles par des instructions conversationnelles. Le potentiel est important, même si la qualité du résultat dépendra naturellement de la capacité de l’IA à identifier correctement les personnes, les événements et les images réellement pertinentes.

Wardrobe transforme la photothèque en dressing numérique

La nouveauté la plus originale porte un nom explicite : Wardrobe. Google Photos peut analyser les vêtements visibles dans les photographies afin de construire progressivement un dressing numérique à partir des tenues réellement portées par l’utilisateur. L’application identifie les différentes pièces apparaissant dans la photothèque et permet ensuite de les retrouver par catégories. Il devient par exemple, possible de parcourir séparément les hauts, les bas ou encore les bijoux.

L’intérêt est assez différent d’un catalogue de vêtements traditionnel. L’utilisateur n’a pas besoin de photographier individuellement chaque pièce de sa garde-robe pour créer son inventaire : Google exploite les images qui existent déjà dans Photos.

Wardrobe pourrait ainsi faire réapparaître des vêtements oubliés présents sur d’anciennes photographies. Une personne pourrait retrouver une veste ou un accessoire porté plusieurs années auparavant, puis vérifier s’il se trouve toujours dans son placard.

Google ajoute également une dimension créative en permettant de combiner différentes pièces pour imaginer des tenues, puis de partager les ensembles obtenus. Une fonction « Try it on » permet ensuite de réaliser un essayage virtuel de la composition sélectionnée.

Cette évolution rapproche Google Photos des expériences de shopping visuel développées ailleurs dans l’écosystème Google. La différence est que Wardrobe commence par les vêtements déjà présents dans la vie de l’utilisateur plutôt que par un catalogue commercial. La photothèque devient en quelque sorte la matière première d’un inventaire personnel généré automatiquement.

Publicité

Moods donne aux photos un rendu argentique ou années 2000

Google s’intéresse également à la nostalgie avec Moods, une nouvelle fonction disponible mondialement dans Google Photos sur Android. Moods permet de transformer l’esthétique d’une photographie afin de reproduire différents styles associés à d’anciens appareils. Une image peut notamment adopter un rendu inspiré de la pellicule 35 mm ou retrouver l’apparence caractéristique des appareils photo numériques des années 2000.

Cette tendance est loin d’être anodine. Alors que les smartphones produisent des images toujours plus propres, détaillées et fortement traitées, une partie des usages créatifs recherche au contraire des imperfections visuelles : grain, couleurs particulières, contraste plus marqué ou esthétique rappelant les premiers appareils numériques.

Google intègre donc directement ces transformations à Photos plutôt que d’obliger l’utilisateur à passer par une application spécialisée. Comme souvent avec les fonctions créatives récentes de l’application, l’objectif est de réduire le nombre d’étapes entre la photographie originale et une version prête à être partagée.

Moods s’inscrit toutefois dans une logique différente de Wardrobe ou de Gemini. Il ne s’agit pas d’exploiter la compréhension du contenu pour effectuer une tâche complexe, mais de proposer une nouvelle manière de réinterpréter visuellement des souvenirs existants.

Remix et Markup gagnent également de nouveaux outils

La fonction Remix reçoit pour sa part 15 nouveaux modèles dans Google Photos sur Android et iOS, dans certains pays. Ils sont réservés aux utilisateurs âgés de plus de 18 ans. Ces modèles permettent notamment de transformer les photographies en cartes d’anniversaire fantaisistes, en clichés façon photomaton ou encore en scènes inspirées d’un tapis rouge. Google poursuit ici sa stratégie consistant à intégrer directement des transformations génératives dans la photothèque plutôt qu’à les isoler dans un outil de création distinct.

L’outil Markup bénéficie également d’une mise à jour sur Android. Google ajoute notamment un stylo de masquage permettant de flouter des informations sensibles avant de partager une capture ou une photographie.

Publicité

Cette fonction peut se révéler plus utile au quotidien que certaines transformations spectaculaires. Numéro de téléphone, adresse, plaque d’immatriculation ou autre information personnelle peuvent être masqués directement depuis Photos avant l’envoi de l’image.

De nouvelles polices sont également proposées pour personnaliser les textes ajoutés aux images. La mise à jour de Markup doit être déployée mondialement sur Android.

Google Photos devient progressivement une interface pour exploiter sa mémoire numérique

Pris séparément, Wardrobe, Moods, Remix et les nouveaux outils d’annotation pourraient ressembler à une succession de petites fonctions. L’intégration avec Gemini donne toutefois une direction beaucoup plus claire à l’ensemble.

Google Photos possède depuis longtemps un avantage considérable : pour de nombreux utilisateurs, l’application contient plusieurs années de vie numérique. Visages, voyages, vêtements, documents, événements et souvenirs constituent une quantité de contexte que les anciens systèmes de recherche exploitaient déjà partiellement.

Gemini permet désormais d’aller plus loin en transformant ce contexte en actions. L’utilisateur n’a plus nécessairement besoin de retrouver manuellement les bonnes images avant de commencer une tâche : il peut décrire directement le résultat qu’il souhaite obtenir.

Wardrobe applique une logique similaire à un domaine plus spécifique. Au lieu de simplement reconnaître qu’une photographie contient un vêtement, Google transforme cette information en une nouvelle interface permettant de parcourir, combiner et essayer virtuellement les pièces détectées.

Cette évolution rend aussi les questions de contrôle et de confidentialité particulièrement importantes. Plus une IA comprend le contenu d’une photothèque et peut l’associer à d’autres services personnels, plus Google devra rendre visibles les connexions utilisées et permettre à l’utilisateur de maîtriser précisément les données auxquelles Gemini peut accéder.

Google Photos n’est donc plus seulement en train d’apprendre à mieux retoucher les images. Avec Gemini et Wardrobe, Google cherche à transformer des années de photos accumulées en une mémoire numérique exploitable — capable non seulement de retrouver le passé, mais aussi d’agir à partir de ce qu’elle y découvre.