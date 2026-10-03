Apple vient de publier Final Cut Camera 2.4, une nouvelle version de son application de tournage vidéo sur iPhone qui apporte plusieurs fonctions destinées aux utilisateurs avancés. La mise à jour introduit notamment la prise en charge de la nouvelle caméra principale Fusion de l’iPhone 18 Pro et ajoute des outils vidéo professionnels avec iOS 27.

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L’évolution est particulièrement intéressante pour les vidéastes : Apple permet désormais de contrôler davantage de paramètres de prise de vue, tout en rapprochant l’iPhone des workflows utilisés avec des caméras professionnelles.

Des contrôles vidéo plus précis

Final Cut Camera bénéficie d’une interface revue qui donne accès à plusieurs réglages essentiels pour la vidéo, notamment l’angle d’obturation, les ISO et la balance des blancs.

Les utilisateurs peuvent également personnaliser les informations affichées sur le viseur. Des superpositions comme la fausse couleur et les indicateurs de découpage permettent de surveiller plus précisément l’exposition.

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La mise au point avec accentuation gagne également un réglage de sensibilité afin d’affiner l’aide à la mise au point.

Apple ajoute par ailleurs un nouvel indicateur, qui indique clairement lorsque l’enregistrement est en cours. Une pression à deux doigts permet également de masquer les contrôles et les overlays afin de dégager complètement le viseur et se concentrer sur le cadrage.

L’ouverture variable arrive sur l’iPhone 18 Pro

La nouveauté la plus importante concerne sans doute la nouvelle caméra principale Fusion de l’iPhone 18 Pro. Final Cut Camera 2.4 prend désormais en charge son ouverture variable, ce qui permet pour la première fois de contrôler directement l’ouverture de l’objectif sur un iPhone.

Lors d’un enregistrement vidéo, l’utilisateur peut choisir manuellement l’ouverture ou utiliser des modes donnant la priorité à l’ouverture ou à la vitesse d’obturation.

Ce contrôle supplémentaire permet notamment de jouer davantage sur l’exposition et la profondeur de champ, deux paramètres particulièrement importants lors d’un tournage vidéo.

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Les effets du mode Cinématique arrivent sur les vidéos classiques

Apple étend également les effets du mode Cinématique aux vidéos classiques. Cette possibilité concerne notamment les séquences enregistrées en ProRes et Apple Log. Une fois les vidéos importées dans Final Cut Pro, l’utilisateur peut alors modifier certains paramètres liés à cet effet.

Il est notamment possible d’ajuster les points de mise au point et la profondeur de champ. L’intérêt est de pouvoir davantage travailler l’aspect cinématographique après le tournage, plutôt que de devoir figer tous les choix au moment de l’enregistrement.

Des outils vidéo professionnels avec iOS 27

Final Cut Camera 2.4 va encore plus loin lorsqu’elle est utilisée avec iOS 27, avec l’arrivée de nouveaux outils destinés aux workflows vidéo professionnels. L’application prend notamment en charge les scopes vidéo professionnels, une sortie SDI propre et le genlock offset.

Le RGB Parade permet de visualiser séparément les canaux rouge, vert et bleu afin de contrôler la balance des couleurs et l’exposition. L’histogramme offre une autre représentation permettant de surveiller le signal vidéo pendant le tournage.

Ces outils sont particulièrement utiles dans les environnements où l’iPhone doit s’intégrer à un workflow de production plus complexe.

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Sortie SDI et synchronisation avec d’autres caméras

La fonction Clean SDI Out permet d’envoyer un signal vidéo propre via un convertisseur HDMI vers SDI. L’objectif est de pouvoir intégrer l’iPhone dans des installations de diffusion ou de streaming de niveau professionnel.

Le Genlock Offset répond quant à lui à un autre besoin. Il permet de compenser certains artefacts pouvant apparaître lorsqu’un écran est filmé, ainsi que les différences de latence entre l’iPhone et d’autres caméras utilisant une synchronisation genlock.

Ces fonctions montrent surtout qu’Apple cherche à positionner Final Cut Camera au-delà du simple outil de capture vidéo mobile.

Une mise à jour gratuite

Final Cut Camera 2.4 est disponible gratuitement via l’App Store. La prise en charge de l’ouverture variable concerne l’iPhone 18 Pro, tandis que les nouveaux scopes vidéo professionnels, la sortie Clean SDI et le Genlock Offset nécessitent iOS 27.

Avec cette mise à jour, Apple continue donc de rapprocher l’iPhone des outils de production vidéo professionnels. Entre les contrôles manuels, Apple Log, ProRes, l’ouverture variable et désormais les outils de monitoring et de synchronisation, l’iPhone 18 Pro peut progressivement s’intégrer à des workflows qui étaient autrefois réservés aux caméras dédiées.