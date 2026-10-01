CMF, la marque orientée vers les produits plus accessibles de Nothing, va prendre son indépendance. Carl Pei, fondateur et CEO de Nothing, annonce la transformation de CMF en une entreprise indienne autonome, majoritairement détenue par des investisseurs indiens et basée en Inde.

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Nothing ne disparaît toutefois pas de l’équation. Le groupe britannique restera actionnaire et partenaire de CMF, tandis que la nouvelle société disposera de sa propre équipe et de ses propres capacités de recherche et développement en Inde.

« CMF devient indienne »

Carl Pei résume lui-même le changement en quelques mots : « CMF becomes Indian ». La nouvelle entreprise sera donc majoritairement détenue par des intérêts indiens et aura son siège dans le pays. Elle disposera également de ses propres équipes et de capacités de R&D locales, tandis que Nothing conservera une participation au capital ainsi qu’un rôle de partenaire.

Pour CMF, il ne s’agit donc pas simplement d’un changement administratif. La marque doit progressivement devenir une véritable entreprise disposant de ses propres capacités de conception et d’ingénierie.

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Carl Pei voit l’Inde comme le prochain grand marché technologique

Pour expliquer cette décision, Carl Pei s’appuie sur une évolution qu’il estime avoir déjà observée au Japon, en Corée du Sud et en Chine. Selon lui, les pays qui deviennent d’importants centres de fabrication d’électronique grand public finissent par voir émerger leurs propres marques capables de s’imposer à l’international.

Il estime que l’Inde pourrait être la prochaine étape de cette évolution, grâce notamment à son importante industrie de fabrication de smartphones, à une population jeune et à un secteur logiciel particulièrement développé.

Le principal élément qui manquerait encore au pays serait, selon cette analyse, une grande marque mondiale d’électronique grand public.

La R&D au cœur du projet

Pour Carl Pei, produire des appareils en Inde ne suffit pas. Le véritable changement passe par la capacité à concevoir et développer les technologies en interne. Il distingue ainsi l’assemblage de produits de la véritable recherche et développement. Cette dernière implique notamment de maîtriser l’architecture du produit, l’ingénierie thermique, les systèmes photo, le logiciel et les antennes, mais aussi de travailler directement avec les fournisseurs sur les écrans, les puces et les modules photo.

L’objectif est de ne plus simplement sélectionner des composants disponibles auprès des fabricants, mais de développer une technologie suffisamment spécifique pour permettre à une marque de se différencier.

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Nothing veut transférer son savoir-faire

Carl Pei considère que Nothing a déjà construit une partie de ces capacités au cours de ses six années d’existence. Le projet consiste désormais à étendre cette expertise à CMF en Inde, avec l’ambition de faire passer l’entreprise d’une marque utilisant les infrastructures existantes à une société capable de développer ses propres produits et technologies.

Le parcours personnel de Pei joue également un rôle dans cette vision. Le dirigeant rappelle être Suédois, avoir passé huit ans en Chine et diriger aujourd’hui Nothing depuis Londres. Il estime avoir pu observer directement la transformation de la Chine en puissance technologique et industrielle.

Il voit donc dans l’Inde une trajectoire potentiellement comparable.

L’objectif : atteindre 100 millions de smartphones par an

Carl Pei fixe également un objectif particulièrement ambitieux : 100 millions de smartphones par an. À cette échelle, une entreprise ne serait plus simplement un client parmi d’autres de la chaîne d’approvisionnement. Elle pourrait commencer à influencer directement les fabricants et obtenir des composants conçus spécifiquement pour ses besoins.

Cela pourrait notamment concerner les composants matériels, mais aussi les équipes travaillant sur le logiciel, la photographie computationnelle et l’intelligence artificielle. L’idée est qu’une technologie développée en interne peut ensuite être déployée sur une très large base d’utilisateurs et devenir progressivement un avantage compétitif.

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CMF change donc de dimension

Cette séparation marque une nouvelle étape pour CMF. La marque pourra désormais construire une identité industrielle plus directement liée à l’Inde, tout en bénéficiant du soutien de Nothing en tant qu’actionnaire et partenaire.

Le projet dépasse ainsi la simple fabrication locale de smartphones. Carl Pei veut en faire une entreprise technologique indienne disposant de ses propres équipes de R&D, capable à terme de développer ses produits et ses technologies.

Il faudra néanmoins du temps pour mesurer la portée réelle de cette transformation. L’objectif des 100 millions de smartphones annuels reste particulièrement éloigné des volumes actuels évoqués dans le projet.

Mais si CMF parvient à développer progressivement ses propres capacités d’ingénierie et de R&D, cette séparation pourrait constituer l’une des étapes les plus importantes de son développement depuis la création de la marque.