À peine arrivé à la tête d’Apple, John Ternus préparerait déjà une profonde évolution du fonctionnement de l’entreprise. Selon un rapport de Bloomberg, le nouveau patron souhaiterait accélérer le développement des produits et permettre à Apple de lancer davantage de nouveautés au cours de l’année.

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Cette volonté marquerait une évolution importante pour une entreprise habituée à concentrer ses annonces majeures autour de grands rendez-vous, notamment au printemps et à l’automne. Mais le changement ne devrait pas se traduire immédiatement par une multiplication des iPhone.

Apple veut aller plus vite

Selon Bloomberg, John Ternus aurait indiqué en interne qu’Apple devait accélérer son rythme de développement et expérimenter davantage. L’objectif serait notamment de permettre au groupe de rester compétitif alors que l’industrie technologique entre dans une nouvelle phase dominée par l’intelligence artificielle.

Le nouveau CEO chercherait ainsi à rendre Apple plus agile, avec potentiellement des lancements répartis davantage dans l’année plutôt que concentrés autour de quelques grands événements.

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Mais, cette transformation ne se fera pas du jour au lendemain. Apple dispose de processus de développement établis depuis de nombreuses années et modifier cette organisation pourrait prendre plusieurs années.

Pour les utilisateurs, cela signifie donc qu’il ne faut probablement pas s’attendre à voir débarquer plusieurs nouvelles générations d’iPhone chaque année dès 2027. Le calendrier prévu à court terme resterait largement inchangé, avec notamment les iPhone 18, iPhone 18e et iPhone Air 2 attendus au printemps prochain, selon les informations rapportées par PhoneArena.

Une organisation plus directe entre les ingénieurs et la direction

L’autre changement envisagé concerne directement la structure interne d’Apple. John Ternus souhaiterait notamment réduire le nombre de niveaux hiérarchiques entre les dirigeants et les ingénieurs. Cette réorganisation pourrait entraîner la suppression de plusieurs postes de management intermédiaire. Selon le rapport cité, plusieurs engineering program managers auraient déjà été licenciés au cours des dernières semaines et auraient disposé de quelques semaines pour retrouver un autre poste au sein du groupe.

Cette évolution s’inscrirait dans un mouvement plus large de réduction des coûts observé chez Apple. Les équipes liées à Siri et Vision Pro auraient notamment déjà été touchées par des suppressions de postes, tandis que certaines divisions auraient vu leurs budgets et leurs effectifs stagner ou progresser moins rapidement.

Apple aurait également demandé à certaines équipes de réduire leurs dépenses marketing.

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Apple veut faire plus avec moins de salariés

Le changement culturel envisagé par Ternus pourrait être encore plus profond. Le nouveau dirigeant aurait défendu l’idée qu’Apple devait accomplir davantage avec moins d’employés. Cette philosophie rappelle celle adoptée par certaines grandes entreprises technologiques ces dernières années, avec des organisations plus légères et une volonté d’accélérer les cycles de développement.

Elle pourrait également avoir des conséquences sur la manière dont les équipes travaillent et sur la structure managériale du groupe.

L’entreprise avait par ailleurs envisagé cet été de supprimer environ 5 000 postes dans le service client AppleCare, avec l’idée de confier davantage de tâches à l’intelligence artificielle. Ce projet aurait finalement été mis en pause, même si les mesures de réduction des coûts devraient se poursuivre.

De nombreux produits seraient déjà dans les tuyaux

Cette nouvelle organisation pourrait coïncider avec une période particulièrement chargée pour Apple. Plusieurs produits seraient actuellement en préparation, parmi lesquels un nouveau HomePod mini, un iPad mini équipé d’un écran OLED et une nouvelle génération d’Apple TV 4K.

Apple travaillerait également sur des AirPods équipés de caméras et sur des MacBook dotés d’écrans tactiles.

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Ces produits restent toutefois à considérer avec prudence tant qu’Apple ne les a pas officiellement annoncés. Le changement de rythme évoqué par Bloomberg ne signifie pas non plus que tous ces appareils seront nécessairement commercialisés rapidement.

Le logiciel pourrait devenir aussi important que le matériel

Au-delà de la multiplication potentielle des produits, cette évolution pose une autre question pour Apple : faut-il réellement lancer davantage de matériel ou concentrer les efforts sur les logiciels ? L’arrivée de John Ternus intervient alors que l’intelligence artificielle devient un axe stratégique majeur pour l’ensemble du secteur. Accélérer les cycles de développement pourrait permettre à Apple d’expérimenter davantage, mais la multiplication des produits ne constituerait pas nécessairement une fin en soi.

Pour les utilisateurs, l’enjeu sera surtout de voir si cette nouvelle organisation permet à Apple d’innover plus rapidement sans sacrifier la qualité et la cohérence de son écosystème.

Pour l’instant, il s’agit surtout d’une réorientation stratégique rapportée par Bloomberg. Les effets concrets de cette nouvelle direction devraient nécessiter plusieurs années avant de devenir réellement visibles.