iPad Pro 2025 : Puce Apple M5, écran OLED amélioré et IA avancée

Après la révolution technologique qu’a apportée l’iPad Pro cette année, avec son écran OLED tandem et la puce M4, Apple semble déjà préparer sa prochaine mise à jour majeure.

Selon Ming-Chi Kuo, célèbre analyste de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, le géant de Cupertino maintiendra son cycle habituel de mise à jour des iPad Pro tous les 18 mois, avec une nouvelle génération prévue pour l’automne 2025.

L’iPad Pro 2025 sera propulsé par la future puce M5, dont le développement aurait commencé dès l’année dernière. Cette nouvelle puce sera également intégrée aux futurs Mac et jouera un rôle clé dans les serveurs d’IA d’Apple. Le processeur M5 est étroitement lié au A19 Pro, attendu dans la série iPhone 17, et les deux bénéficieront des dernières avancées de TSMC en matière de fabrication de puces :

Gravure en 2 nm : Un procédé qui promet des améliorations significatives en termes d’efficacité énergétique et de performance.

Packaging SoIC (Small Outline Integrated Circuit) : Cette technologie permet un empilement 3D pour réduire les fuites et améliorer les performances thermiques.

Grâce à cette architecture avancée, la puce Apple M5 apportera des gains de puissance notables, ouvrant la voie à des fonctionnalités encore plus poussées d’Apple Intelligence sur l’iPad Pro.

Un écran OLED Tandem toujours au rendez-vous dans l’iPad Pro 2025

Introduit sur les modèles 2024, l’écran OLED Tandem qui a doublé la luminosité et la durée de vie des panneaux, sera reconduit en 2025. Cependant, Apple pourrait améliorer cette technologie en adoptant une nouvelle génération d’OLED, offrant des performances visuelles encore plus impressionnantes.

La puissance de la puce M5 pourrait également permettre à Apple de continuer à intégrer des fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle directement dans ses appareils. Actuellement, ces innovations sont principalement utilisées pour la reconnaissance vocale, la gestion de tâches complexes et l’amélioration des expériences créatives. Avec l’iPad Pro 2025, ces capacités pourraient atteindre de nouveaux sommets grâce à la puissance de traitement accrue et à l’efficacité thermique de la M5.

Avec des spécifications à la pointe de l’innovation et un cycle de mise à jour minutieusement planifié, l’iPad Pro 2025 semble destiné à dominer les listes de souhaits des amateurs de technologie. La combinaison de l’écran OLED tandem, des performances impressionnantes de la puce M5, et de l’empreinte toujours plus grande d’Apple Intelligence, fera de cette tablette un incontournable pour la prochaine génération de professionnels et de créateurs.