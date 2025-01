Microsoft : Connexion automatique aux comptes dès février !

À partir de février 2025, Microsoft va apporter une modification majeure à la manière dont vous vous connectez à votre compte Microsoft. Désormais, une fois connecté à votre compte Microsoft, vous resterez automatiquement connecté, à moins de vous déconnecter manuellement ou d’utiliser la navigation privée.

Cette évolution, bien que pratique pour les utilisateurs réguliers, nécessite une vigilance particulière si vous utilisez des ordinateurs publics.

Qu’est-ce qui change pour les comptes Microsoft ?

Actuellement, lorsque vous vous connectez à un compte Microsoft, une fenêtre vous demande si vous souhaitez rester connecté pour éviter de ressaisir vos identifiants à chaque utilisation. Avec cette nouvelle mise à jour :

Connexion automatique : Vous resterez connecté par défaut, sans qu’un message de confirmation ne s’affiche.

Risques sur ordinateurs publics : Si vous ne vous déconnectez pas manuellement ou si vous oubliez d’utiliser la navigation privée, vos informations resteront accessibles sur l’appareil utilisé.

Conseils pour protéger votre compte

Si vous utilisez régulièrement des ordinateurs publics ou partagés, voici les bonnes pratiques pour sécuriser votre compte :

Utilisez la navigation privée : Cela empêche vos données de rester stockées une fois la session terminée. Sur Microsoft Edge : Appuyez sur Ctrl + Shift + N pour ouvrir une fenêtre InPrivate. Sur Google Chrome : Appuyez sur Ctrl + Shift + N pour activer la Navigation privée.

Déconnectez-vous après usage : Assurez-vous de vous déconnecter manuellement en cliquant sur votre profil et en sélectionnant Se déconnecter. Forcez la déconnexion à distance : Si vous oubliez de vous déconnecter, vous pouvez forcer la déconnexion sur tous les appareils via votre compte Microsoft. Cette option ne s’applique pas aux consoles Xbox.



Sécurité renforcée avec les passkeys

Microsoft a récemment introduit les passkeys pour ses comptes utilisateurs, offrant une méthode plus sûre et plus pratique pour se connecter :

Qu’est-ce qu’un passkey ? Un passkey remplace les mots de passe traditionnels par une méthode d’authentification basée sur votre empreinte digitale, votre visage, un PIN, ou une clé de sécurité.

Avantages : Plus de sécurité : Impossible de pirater un passkey comme un mot de passe. Praticité : Pas besoin de se souvenir d’un mot de passe complexe

Comment l’activer pour votre compte Microsoft ? Suivez ce lien pour configurer un passkey pour votre compte.

Un changement à double tranchant

Si cette mise à jour facilite l’accès à votre compte sur vos appareils personnels, elle demande une attention accrue sur les ordinateurs publics ou partagés. Avec les bons réflexes, vous pourrez profiter de cette nouvelle fonctionnalité sans mettre en péril la sécurité de votre compte.