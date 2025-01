Galaxy S25 : Fuite des coques officielles et nouvelles couleurs !

Nous ne sommes plus qu’à une semaine de l’événement Galaxy Unpacked de Samsung, prévu pour le mercredi 22 janvier à San Jose, en Californie. Cet événement marquera le lancement officiel de la nouvelle génération de smartphones Galaxy S25, et bien que Samsung garde encore quelques mystères, de nombreuses fuites ont déjà dévoilé des détails significatifs sur ces appareils, y compris leur design et, plus récemment, leurs accessoires officiels.

Des coques révélées en avant-première : styles et coloris

Apparue sur une plateforme de commerce en ligne, une nouvelle fuite a mis en lumière les coques officielles des Galaxy S25, S25+, et S25 Ultra. Ces listings, supprimés depuis, ont néanmoins permis de collecter des images détaillées et de découvrir les différentes options de coques qui seront proposées avec la gamme.

Parmi les modèles dévoilés :

Coques en silicone : Ces coques seront disponibles pour les Galaxy S25 et S25+, dans une variété de couleurs vives et sobres : noir, bleu clair, menthe, bleu foncé, rouge, ainsi qu’une version transparente.

: Ces coques seront disponibles pour les Galaxy S25 et S25+, dans une variété de couleurs vives et sobres : noir, bleu clair, menthe, bleu foncé, rouge, ainsi qu’une version transparente. Coques texturées avec support intégré : Conçues pour offrir une meilleure prise en main et un usage pratique, ces coques sont disponibles pour les Galaxy S25+ et S25 Ultra. Elles devraient également être proposées pour le modèle standard. Les coloris disponibles incluent des teintes plus classiques : gris, blanc et noir.

Des coques en cuir pour une touche premium

En complément, une autre fuite a révélé les coques en cuir officielles pour la gamme Galaxy S25. Celles-ci, conçues pour un look premium, seront disponibles dans les coloris suivants : noir, blanc, bleu clair, bleu foncé, marron, et gris.

Leur design soigné et leurs matériaux de qualité en font une option idéale pour ceux qui recherchent une esthétique élégante et professionnelle.

Autres accessoires repérés brièvement

Des accessoires supplémentaires ont également été repérés, notamment des protections d’écran anti-reflets spécifiques à la série Galaxy S25. Bien que ces listings aient rapidement disparu, ils confirment que Samsung propose une gamme complète pour accompagner ses nouveaux smartphones, y compris des solutions pour protéger les écrans tout en garantissant une bonne lisibilité.

Avec les multiples fuites entourant la série Galaxy S25, il semble que la plupart des détails essentiels aient déjà été révélés. Cependant, il reste encore une place pour des surprises lors de l’événement Unpacked. Les rendus des appareils, les spécifications de l’écran, les performances du processeur Snapdragon 8 Elite, ainsi que les fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle font déjà beaucoup parler d’eux.

Conclusion : Malgré toutes les fuites, l’événement Unpacked reste un rendez-vous incontournable pour découvrir les dernières innovations de Samsung et confirmer ou infirmer ces rumeurs. Rendez-vous le 22 janvier pour tout savoir sur les Galaxy S25 et leurs accessoires.