Switch 2 : Fuite du logo et excitation des fans !

La prochaine console de Nintendo, surnommée « Nintendo Switch 2 », continue de faire parler d’elle avec une série de fuites et de rumeurs persistantes. Bien que Nintendo reste discret, un logo présumé de la console a récemment fuité, suscitant de vives discussions en ligne.

Selon Felipe Lima, rédacteur en chef d’Universo Nintendo, le logo de la Nintendo Switch 2 reprendrait des éléments familiers tout en intégrant un design subtil mais significatif. Le logo, partagé via une recréation sur les réseaux sociaux, met en avant le célèbre design des Joy-Con stylisés, accompagné d’un chiffre « 2 » audacieux.

Cette approche semble indiquer que Nintendo souhaite positionner la Switch 2 comme une évolution de la console actuelle, plutôt qu’une révolution complète. Cette stratégie pourrait refléter un désir de conserver l’identité visuelle de la Switch, tout en marquant une avancée significative.

Une fuite crédible autour de la Switch 2 ?

Lima affirme que son design recréé est basé sur une image réelle du logo, partagée par une source fiable. Afin d’éviter tout problème de droits d’auteur, il a choisi de recréer le visuel au lieu de publier l’image originale. Bien que le logo reste non vérifié, il s’aligne avec d’autres fuites récentes concernant la stratégie de Nintendo en matière de branding.

Cette fuite de logo arrive peu de temps après la présentation de maquettes détaillées de la Switch 2 par le fabricant d’accessoires Genki lors du CES 2025. Ces maquettes suggéraient un écran OLED plus grand et de nouveaux Joy-Con magnétiques. De plus, des photos supposées des nouveaux contrôleurs de la console ont circulé sur les réseaux sociaux, ajoutant encore plus d’enthousiasme autour du projet.

Nintendo semble vouloir capitaliser sur le succès colossal de la Switch depuis son lancement en 2017, avec une transition qui préserve son identité tout en proposant des innovations notables.

Un lancement attendu pour 2025

Malgré les fuites, Nintendo n’a pas encore confirmé le nom, le design ou le logo officiel de la console. Toutefois, avec des rumeurs pointant vers une sortie en avril 2025 et la fin de l’année fiscale de Nintendo le 31 mars 2025, les fans s’attendent à une annonce officielle imminente.

En attendant, la communauté gaming reste à l’affût des réseaux sociaux de Nintendo, espérant que ces fuites soient à la hauteur des attentes et que cette nouvelle console marque un tournant majeur pour l’entreprise.

Restez connectés pour suivre l’évolution de ce qui pourrait être l’un des lancements les plus importants de Nintendo depuis des années.