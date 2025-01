Accueil » Xiaomi 15 Ultra : Lancement imminent et spécifications de pointe !

Xiaomi 15 Ultra : Lancement imminent et spécifications de pointe !

Xiaomi 15 Ultra : Lancement imminent et spécifications de pointe !

Après plusieurs rumeurs annonçant un lancement en janvier 2025, Xiaomi a confirmé que le Xiaomi 15 Ultra suivra un calendrier similaire à celui de son prédécesseur, le Xiaomi 14 Ultra.

Selon les dernières informations, le Xiaomi 15 Ultra sera dévoilé en Chine fin février, suivi d’un lancement mondial peu après, probablement lors du Mobile World Congress (MWC) 2025.

Un récent rapport de Experience More indique que Xiaomi prévoit une stratégie de lancement quasi simultanée entre la Chine et les marchés mondiaux. À titre de comparaison, le Xiaomi 14 Ultra avait été présenté en Chine le 22 février 2024, avant d’être officiellement introduit sur le marché mondial trois jours plus tard, à l’occasion du MWC.

Selon une publication sur Weibo de Digital Chat Station, le Xiaomi 15 Ultra a déjà obtenu toutes les certifications nécessaires en Chine. En plus d’un support natif pour les appels satellites Tiantong, le modèle haut de gamme inclura également la messagerie texte via satellite Beidou, une fonctionnalité de pointe qui confirme l’engagement de Xiaomi en matière d’innovation technologique.

Caractéristiques techniques attendues du Xiaomi 15 Ultra

Comme le Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro, le modèle Ultra sera équipé du dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite, garantissant des performances ultra-rapides. On retrouverait un écran OLED 2K, offrant une impressionnante résolution avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, promettant une expérience visuelle fluide et immersive.

Sous le capot, on retrouvera une batterie de 6 000 mAh, un grand pas en avant pour une utilisation prolongée, couplée à des technologies de charge ultra-rapides : 90W filaire et 50W sans fil.

Le Xiaomi 15 Ultra intégrera un module photo quadruple avec des spécifications impressionnantes :

Capteur principal de 50 mégapixels : Équipé d’un capteur CMOS LYT-900 de 1 pouce et d’une ouverture f/1.63, garantissant des photos lumineuses et riches en détails.

Objectif périscope de 200 mégapixels : Basé sur le capteur Samsung HP9, idéal pour les zooms longue portée.

Objectifs supplémentaires : Téléphoto de 50 mégapixels. Ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Fonctionnalités photo avancées : 100x AI Fusion Zoom pour capturer des images claires à différentes distances. Prise macro full-focus pour des clichés rapprochés détaillés.



Le Xiaomi 15 Ultra pourrait également être accompagné d’une poignée externe pour caméra, offrant une meilleure ergonomie pour les photographes et vidéastes.

Lancements attendus

Le Xiaomi 15 Ultra devrait être dévoilé en Chine fin février 2025, suivi d’un lancement mondial lors du MWC 2025. Avec des fonctionnalités impressionnantes et un accent sur les capacités photo, ce smartphone semble prêt à rivaliser avec les meilleurs modèles du marché.