CES 2025 : Movano lance EvieAI, une IA dédiée à la santé intégrée à la bague connectée

L’intelligence artificielle est omniprésente au CES 2025, mais son application dans le domaine médical reste controversée. En effet, les modèles d’IA actuels souffrent souvent d’incohérences et d’un risque élevé d’hallucinations, ce qui peut avoir de graves répercussions sur la santé des utilisateurs.

Pourtant, le fabricant de bagues connectées Movano s’aventure sur ce terrain sensible avec EvieAI, un Large Language Model (LLM) spécialement conçu pour fournir des conseils médicaux fiables.

Une IA post-entraînée sur des données médicales validées

Contrairement aux modèles d’IA généraux qui s’appuient sur des bibliothèques d’informations vastes, mais souvent non spécialisées, EvieAI adopte une approche différente. Movano a post-entraîné son IA sur plus de 100 000 journaux médicaux rédigés par des professionnels de santé, notamment des publications approuvées par la FDA et des procédures validées. Ces données ont été recoupées avec des institutions renommées, telles que Harvard, UCLA et la Mayo Clinic, réduisant considérablement le risque d’erreurs.

Selon Movano, cette approche permet à EvieAI de fournir des réponses médicales avec une précision de 99 %. De plus, l’IA est conçue pour vérifier chaque requête avec son jeu de données, garantissant que les informations fournies sont conformes à son entraînement.

Une approche éthique et sécurisée

Movano mise également sur une transparence et une éthique irréprochables :

Si une requête dépasse les connaissances de l’IA, celle-ci se contentera de répondre « je ne sais pas ». Selon le PDG de Movano, John Mastrototaro, cette honnêteté est essentielle : « C’est acceptable de dire non si vous ne connaissez pas la réponse ».

Les interactions avec l’IA sont protégées par des méthodes de cryptage conformes aux normes de l’industrie. Par ailleurs, les chats sont supprimés périodiquement pour garantir la confidentialité des utilisateurs.

Une innovation intégrée aux bagues connectées Evie

Movano réinvente l’usage des dispositifs portables avec l’intégration d’EvieAI dans sa gamme de bagues connectées Evie Ring :

Evie Ring récemment relancée pour améliorer les fonctionnalités, comme le suivi du sommeil et la précision du rythme cardiaque, elle est conçue pour les consommateurs soucieux de leur santé et de leur bien-être. Bague EvieMED : destinée au suivi à distance des patients et aux essais cliniques, elle bénéficie d’une autorisation de la FDA, renforçant sa crédibilité pour des applications médicales.

L’IA sera déployée en version bêta dès le 8 janvier 2025 pour les utilisateurs actuels de la Evie Ring via une mise à jour de leur application compagnon.

Une IA spécialisée pour une fiabilité accrue

Avec EvieAI, Movano cherche à redéfinir la perception de l’IA dans le domaine médical. En limitant son entraînement à des données validées et spécialisées, la société espère offrir un modèle plus précis et pertinent que les solutions généralistes. Cependant, comme l’a souligné Mastrototaro, même les professionnels de santé ne s’accordent pas toujours sur les techniques et traitements récents. Ainsi, les performances réelles et l’efficacité des réponses d’EvieAI seront scrutées de près.

Movano apporte une innovation qui pourrait transformer l’utilisation des dispositifs connectés dans la santé. En offrant une IA sécurisée et précise pour le bien-être des utilisateurs, tout en répondant aux exigences médicales strictes, EvieAI marque un pas important dans la démocratisation des solutions d’IA spécialisées.

Si cette technologie tient ses promesses, elle pourrait ouvrir la voie à de nouveaux usages des appareils connectés et changer notre façon de concevoir l’assistance médicale. Restez attentifs aux prochains retours des utilisateurs d’EvieAI pour mieux comprendre son impact potentiel sur la santé numérique.