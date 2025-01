CES 2025 : UGREEN Nexode 500W, le chargeur ultime pour vos appareils multiports

UGREEN continue d’étendre sa gamme de chargeurs Nexode avec un modèle encore plus performant : le Nexode Desktop Charger 500W. Conçu pour simplifier la gestion des appareils gourmands en énergie, ce chargeur de bureau GaN offre une puissance totale de 500W, avec un port USB-C capable de délivrer jusqu’à 240W à lui seul.

Annoncé au CES 2025 pour un lancement en mars 2025, ce modèle établit une nouvelle norme pour la charge simultanée de multiples appareils.

Le Nexode Desktop Charger 500W se distingue par ses cinq ports USB-C et son port USB-A, permettant de recharger jusqu’à cinq ordinateurs portables ou appareils similaires sans encombrer votre espace avec une multitude d’adaptateurs volumineux. Cette caractéristique en fait un outil idéal pour les bureaux, les ateliers, ou même les cuisines, où plusieurs appareils à forte consommation énergétique sont utilisés quotidiennement.

Avec le protocole USB-PD 3.1 et la prise en charge de la technologie Quick Charge 3.0 de Qualcomm, le chargeur garantit une recharge rapide et efficace pour une large gamme d’appareils. Le port supérieur peut délivrer jusqu’à 240W, suffisant pour alimenter des ordinateurs portables gaming ou des outils électriques, tandis que les cinq autres ports partagent une puissance totale de 260W.

Chaque port secondaire peut fournir jusqu’à 100W, permettant de recharger deux ordinateurs à 100W chacun et un autre appareil à 60W, tout en maintenant une compatibilité avec des gadgets à plus faible consommation via le port USB-A (22,5W).

UGREEN Nexode 500W, un design pratique et puissant

Bien que le Nexode 500W soit un chargeur de bureau robuste et destiné à un usage sédentaire, il reste compact pour sa catégorie grâce à la technologie GaN. Celle-ci permet une meilleure efficacité énergétique tout en réduisant la taille de l’appareil par rapport aux chargeurs traditionnels.

Avec son format rectangulaire et son design professionnel en gris mat et noir, ce chargeur s’intègre parfaitement dans divers environnements, qu’il s’agisse d’un bureau, d’un atelier ou d’une configuration à domicile. Cependant, son absence d’écran pour indiquer la répartition des puissances peut rendre nécessaire l’utilisation d’une fiche de rappel pour optimiser l’utilisation des ports.

Un outil polyvalent et innovant

Le Nexode 500W n’est pas qu’un simple chargeur pour ordinateurs portables. UGREEN affirme qu’il peut également recharger des véhicules électriques légers, comme des vélos électriques, des outils de bricolage à batterie, ou des appareils de jeu portables. Sa compatibilité avec un large éventail de dispositifs fait de lui un incontournable pour ceux qui cherchent à optimiser leur espace et leur productivité.

Bien que le prix exact reste à confirmer, le Nexode 500W devrait être disponible en mars 2025. Avec cette solution, UGREEN continue de répondre aux besoins des utilisateurs d’appareils multiports, en mettant l’accent sur la puissance, l’efficacité et la simplicité.

Pour les professionnels, les gamers, ou même les familles équipées d’une multitude d’appareils connectés, ce chargeur s’annonce comme une solution incontournable pour 2025.