Atari Gamestation Go : La console portable rétro-moderne débarque au CES 2025 !

Cela fait presque un an que My Arcade a dévoilé un aperçu d’une console portable développée en collaboration avec le détenteur des droits sur le nom Atari. Après des mois de spéculations, la société a publié une courte vidéo teaser sur YouTube et les réseaux sociaux, confirmant que la Atari Gamestation Go sera officiellement présentée lors du CES 2025 la semaine prochaine.

Même si les spécifications, le prix ou la disponibilité de la console n’ont pas encore été annoncés, le teaser vidéo offre un aperçu prometteur du design. La GameStation Go arbore un ensemble de contrôles variés :

Commandes modernes : Un joystick analogique, une croix directionnelle (D-Pad), quatre boutons d’action (X, Y, A, B) et quatre gâchettes sur les épaules.

Éléments rétro : Un trackball et un clavier numérique, clin d’œil aux commandes atypiques des jeux Atari classiques.

Un détail intrigant dans le teaser concerne les boutons d’action rétroéclairés. Selon des rumeurs, seuls les boutons nécessaires à un jeu spécifique s’allumeront pendant la partie, simplifiant ainsi l’expérience de jeu.

Atari Gamestation Go, un éventail de contrôles qui élargit les possibilités

Bien que la Gamestation Go vise à honorer les classiques d’Atari, la variété des contrôles suggère qu’elle pourrait ne pas se limiter uniquement à ces titres rétro. Ce choix de conception laisse entrevoir une compatibilité potentielle avec des jeux modernes ou des titres d’arcade.

Pour rappel, la GameStation Pro, une console fixe de My Arcade, inclut plus de 200 jeux intégrés. Bien qu’elle ne soit pas portable, cela donne une idée de la direction que My Arcade pourrait emprunter avec la GameStation Go.

Le teaser révèle également plusieurs options de connectivité pour la console, dont un port HDMI pour la connexion à un écran externe, une prise casque pour le jeu en solo, un lecteur de cartes microSD, suggérant un espace extensible pour ajouter des jeux, et deux ports USB-C qui, selon la vidéo, permettront de connecter deux manettes filaires supplémentaires pour des sessions multijoueurs.

Ces fonctionnalités confirment que la console ne sera pas seulement portable, mais aussi adaptée à des expériences de jeu partagées sur écran externe.

Rendez-vous au CES 2025

Le lancement officiel de la GameStation Go au CES 2025 devrait lever le voile sur toutes les informations manquantes : spécifications techniques, liste de jeux intégrés, compatibilité, prix, et date de lancement. Ce retour d’Atari dans le domaine des consoles portables, combiné au savoir-faire de My Arcade, suscite un grand intérêt auprès des fans de jeux rétro comme des amateurs de technologies modernes.

Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir si la Atari Gamestation Go tient ses promesses et marque un tournant dans la renaissance des classiques du jeu vidéo.