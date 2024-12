Accueil » Galaxy Unpacked 2025 : Galaxy S25, Galaxy Ring 2 et lunettes AR au programme !

L’année 2025 s’annonce prometteuse pour Samsung, qui prévoit de tenir son événement Galaxy Unpacked le 22 janvier 2025. Cet événement, très attendu, verra le dévoilement de la nouvelle série de smartphones Galaxy S25 ainsi que d’autres ajouts intrigants à l’écosystème Galaxy.

Parmi eux, la Galaxy Ring 2 et un premier aperçu des lunettes connectées AR de Samsung.

La Galaxy Ring 2 : une nouvelle génération de bagues connectées

La Galaxy Ring 2, successeure du premier modèle lancé en juillet 2024, sera l’une des stars de cet événement. Cette nouvelle version promet des améliorations notables, renforçant la position de Samsung sur le marché en pleine croissance des bagues connectées.

Selon de récentes rumeurs, la Galaxy Ring 2 conservera les neuf tailles d’origine tout en ajoutant deux nouvelles tailles (14 et 15) pour convenir à une gamme encore plus large d’utilisateurs. Cette stratégie permet à Samsung de mieux rivaliser avec la Oura Ring, leader du marché depuis plusieurs années.

La Galaxy Ring 2 mettra l’accent sur des capteurs de santé plus précis, des fonctionnalités IA avancées et une autonomie prolongée, pouvant dépasser sept jours selon la taille choisie. Ces améliorations visent à fournir des données de santé fiables, une priorité pour les appareils portables modernes. Samsung semble déterminé à combler l’écart avec des acteurs comme Oura, dont la Oura Ring 4 s’est déjà vendue à 2,5 millions d’unités depuis 2013.

Avec son design élégant et son intégration avancée de l’intelligence artificielle, le Galaxy Ring 2 pourrait séduire un public soucieux d’avoir un outil de suivi de santé efficace tout en restant discret.

Des lunettes AR Samsung : une entrée sur un marché compétitif

Une autre annonce clé de l’événement Galaxy Unpacked 2025 sera la présentation des lunettes connectées AR de Samsung. Bien que les détails restent limités, des rapports indiquent qu’elles sont développées en partenariat avec Qualcomm et Google, intégrant des puces avancées et le modèle d’intelligence artificielle Gemini de Samsung. Ces lunettes, légères avec un poids estimé à 50 grammes, se rapprocheront du design de lunettes traditionnelles, les rendant pratiques pour un usage quotidien.

Ce lancement marque l’entrée de Samsung sur un marché où dominent actuellement des acteurs comme Meta, mais où d’autres géants comme Apple, Huawei et Xiaomi commencent également à se positionner.

La série Galaxy S25 : l’attraction principale

La vedette de l’événement restera la série Galaxy S25, qui sera propulsée par le processeur Snapdragon 8 Gen Elite de Qualcomm, conçue pour offrir des capacités avancées en matière d’intelligence artificielle. Parmi les nouvelles fonctionnalités, un agent IA intégré proposera des suggestions vestimentaires personnalisées et des mises à jour en temps réel sur les transports, soulignant la volonté de Samsung de rendre l’IA plus intuitive et utile au quotidien.

La gamme comprendra également une variante Galaxy S25 Slim, conçue pour les amateurs de smartphones au design fin et minimaliste.

Un écosystème Galaxy renforcé

Avec le Galaxy Ring 2, les lunettes AR et les nouveaux smartphones Galaxy S25, Samsung cherche à solidifier sa position en tant que leader dans les appareils connectés interconnectés. L’objectif est de proposer une expérience utilisateur unifiée, intégrant des outils de suivi de santé, des assistants IA et une connectivité fluide entre les différents produits.

Alors que le compte à rebours est lancé pour le Galaxy Unpacked 2025, cet événement s’annonce comme l’un des plus marquants de Samsung depuis des années. Que ce soit pour les amateurs de technologie portable ou les fans de smartphones innovants, janvier 2025 promet d’être un mois riche en surprises et en annonces révolutionnaires.