YouTube Communities : la nouvelle dimension sociale de YouTube

YouTube a toujours été plus qu’une simple plateforme de vidéos : c’est aussi un réseau social où les créateurs et leur public interagissent. Mais jusqu’à présent, cette interaction était limitée aux commentaires et aux vidéos elles-mêmes. Avec le lancement de YouTube Communities lors de son événement Made On YouTube 2024, YouTube souhaite offrir aux créateurs un espace dédié pour tisser des liens plus forts avec leur communauté.

YouTube Communities est un mélange entre un forum à l’ancienne, un subreddit et un groupe Facebook. Une fois que le créateur active sa communauté, tout membre peut publier du contenu et interagir avec les autres.

L’objectif est de créer un espace de discussion autour du créateur et de ses vidéos, même si, connaissant les commentaires YouTube, on peut s’attendre à quelques débordements. Le créateur dispose également d’une section spéciale pour ses propres publications, où il peut partager du texte, des images et d’autres contenus.

Une évolution logique pour YouTube

YouTube travaille depuis longtemps sur des fonctionnalités de ce type. Il existe déjà une fonctionnalité appelée « Communauté » sur la plateforme, mais elle se limite à permettre aux créateurs de publier du contenu non vidéo, et peu d’entre eux l’utilisent réellement. En cherchant à renforcer le lien entre les créateurs et leur public, YouTube a conçu le nouveau système Communities pour être beaucoup plus interactif.

Cette nouvelle interactivité pourrait être difficile à gérer pour certains créateurs. C’est pourquoi YouTube lance également Community Hub, un outil qui remplace la section des commentaires dans l’application YouTube Studio et offre aux créateurs une vue d’ensemble de toute l’activité sur leur chaîne.

L’IA de YouTube aidera à mettre en avant les bons commentaires et proposera même des suggestions de réponse pour que les créateurs puissent interagir avec le plus de personnes possible.

Un déploiement progressif pour maîtriser la modération

Malgré ces nouveaux outils, YouTube Communities pose des défis de modération complexes, d’autant plus que les fans peuvent désormais publier leur propre contenu sur la chaîne au lieu de simplement laisser des commentaires. C’est peut-être pour cette raison que YouTube permet à chaque créateur d’activer la fonctionnalité lui-même et procède à un déploiement progressif.

YouTube Communities est déjà disponible sur quelques chaînes, mais ne sera pas largement accessible avant l’année prochaine.

YouTube : une plateforme sociale avant tout

YouTube est peut-être une plateforme vidéo, mais l’entreprise se considère également comme un produit social. Elle sait que la clé de la réussite d’une plateforme est de donner aux gens un moyen de se retrouver et d’échanger. C’est pourquoi, tout en développant de nouvelles façons pour les créateurs de produire et de monétiser des vidéos, YouTube investit également massivement dans les fonctionnalités sociales.

YouTube Communities représente une étape importante dans cette direction, en offrant aux créateurs un espace dédié pour interagir avec leur public et renforcer leur communauté. Reste à voir si cette nouvelle fonctionnalité parviendra à fidéliser les créateurs et à concurrencer les autres plateformes sociales comme Discord ou Instagram.