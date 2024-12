Accueil » AirTag 2 : Plus précis, plus sûr, plus connecté !

Lancé en 2021, le AirTag d’Apple a transformé le suivi d’objets grâce à son intégration dans l’écosystème Apple et à l’utilisation de la technologie Ultra Wideband (UWB).

Après plusieurs années sans annonce, des rapports fiables indiquent que le AirTag 2 est en phase de « tests de fabrication », et promet des améliorations significatives en termes de matériel et de fonctionnalités de confidentialité.

La principale avancée de le AirTag 2 réside dans sa technologie UWB. Selon Mark Gurman de Bloomberg, le nouvel AirTag sera équipé d’une puce UWB similaire à celle introduite avec l’iPhone 15. Cette mise à niveau marque une évolution majeure par rapport au modèle actuel.

Quelles améliorations pour les utilisateurs ?

Portée augmentée : L’actuelle puce UWB offre une portée d’environ 10 mètres pour la fonctionnalité Precision Finding. Avec le AirTag 2, cette portée pourrait tripler, atteignant 30 mètres, facilitant la localisation d’objets sur de plus grandes distances.

Précision améliorée : Grâce à cette nouvelle puce, le AirTag 2 fournira des indications de distance et de direction encore plus précises. Les utilisateurs bénéficieront de meilleurs repères visuels, de sons plus clairs et de retours haptiques pour localiser leurs objets rapidement et efficacement.

La fonctionnalité Precision Finding, activée par UWB, est compatible avec l’iPhone 11 et les modèles ultérieurs. La nouvelle puce du AirTag 2 pourrait également débloquer de nouvelles fonctionnalités, notamment celles introduites avec l’iPhone 15 et 16. Par exemple, la recherche de personnes à proximité via l’application Localiser pourrait être étendue, renforçant l’utilité de l’écosystème Apple.

Des mesures renforcées pour la confidentialité et la sécurité

Apple a répondu aux préoccupations concernant les risques d’abus, notamment le suivi non consenti et les vols. Avec le AirTag 2, plusieurs changements clés visent à renforcer la protection des utilisateurs :

Assemblage anti-sabotage du haut-parleur : Apple aurait repensé la conception interne de le AirTag 2 pour empêcher les manipulations, notamment sur le haut-parleur . Cette mise à jour fait suite à l’apparition sur le marché de « faux AirTags silencieux », vendus avec leurs haut-parleurs retirés pour rendre leur détection plus difficile.

. Cette mise à jour fait suite à l’apparition sur le marché de « faux AirTags silencieux », vendus avec leurs haut-parleurs retirés pour rendre leur détection plus difficile. Améliorations des fonctionnalités de confidentialité : Bien que les détails soient encore flous, le AirTag 2 devrait enrichir les mesures anti-harcèlement existantes, comme la notification du AirTags inconnus voyageant à proximité et les alertes sonores émises par le AirTag lorsqu’il est détecté comme potentiellement mal utilisé.

Pourquoi ces améliorations sont importantes

Avec sa nouvelle puce UWB, le AirTag 2 renforce sa précision tout en s’intégrant davantage à l’écosystème Apple. Que ce soit pour retrouver une valise dans un aéroport bondé ou des clés égarées sous un canapé, ce nouveau modèle promet un suivi plus rapide, plus précis et plus sûr.

Le AirTag 2 semble être une évolution réfléchie de l’accessoire, répondant aux préoccupations des utilisateurs tout en offrant une fiabilité accrue. Grâce à sa puce UWB de nouvelle génération, à un design anti-sabotage et à une intégration approfondie avec les produits Apple, il s’impose comme un outil essentiel.

Avec ces améliorations matérielles et une politique tarifaire compétitive, le AirTag 2 pourrait devenir un incontournable. Une annonce officielle est attendue prochainement, possiblement lors du lancement de l’iPhone 17 ou de nouveaux produits Apple en 2025.