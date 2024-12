Accueil » GitLab Duo et Amazon Q : Automatisation et modernisation du code avec l’IA

GitLab, la plateforme de développement et de sécurité populaire, et AWS, leader en cloud computing et services d’IA, annoncent un partenariat stratégique visant à intégrer l’assistant Duo AI de GitLab avec les agents autonomes de Amazon Q. Ce partenariat ambitieux vise à accélérer l’innovation logicielle et à optimiser la productivité des développeurs grâce à une collaboration technique approfondie et une intégration fluide.

Grâce à ce partenariat, les utilisateurs de GitLab peuvent désormais accéder directement aux agents d’Amazon Q Developer via l’interface de chat Duo AI intégrée à GitLab. Cela leur permet de lancer des tâches complexes sans quitter leur environnement de travail habituel.

Les développeurs peuvent s’appuyer sur Amazon Q pour effectuer diverses tâches, telles que :

Réaliser des revues de code pour identifier les problèmes ou améliorer les performances.

Générer des tests unitaires pour garantir la qualité du code.

Moderniser des applications Java existantes en automatisant des processus longs et fastidieux.

Planifier et développer des fonctionnalités complètes grâce à des processus multi-étapes orchestrés par Duo et Q.

Cette intégration élimine la nécessité de naviguer entre GitLab et la console AWS, permettant aux développeurs de rester concentrés sur leur flux de travail tout en accédant aux puissantes capacités d’Amazon Q.

Une synergie entre deux leaders technologiques

Ashley Kramer, CMSO et CRO intérimaire de GitLab, a décrit cette collaboration comme une fusion entre deux expertises complémentaires : « Pour nous, cela réunit le meilleur des deux mondes : notre profonde connaissance du cycle de vie du développement logiciel avec une base de données unifiée, combinée aux technologies cloud et agents d’IA qu’AWS apporte ».

Elle a également souligné l’importance de répondre aux besoins des clients communs des deux entreprises, qui utilisent souvent GitLab pour le développement et AWS pour les services cloud.

Kramer voit cette collaboration comme la première étape d’un partenariat plus vaste et intégré. À l’avenir, GitLab et AWS prévoient d’élargir leurs intégrations pour offrir une expérience encore plus fluide, que ce soit via l’interface de GitLab, les environnements de développement intégrés (IDE) ou de nouvelles capacités d’IA générative et agentique.

En plus d’AWS, GitLab continue de collaborer avec d’autres partenaires majeurs, tels que Google pour des intégrations avec sa console développeur, ou Anthropic pour exploiter ses modèles d’IA avancés.

Un avantage clair pour les développeurs

En associant les outils d’Amazon Q à l’environnement de développement GitLab, ce partenariat promet d’optimiser considérablement le cycle de développement logiciel. Les développeurs pourront :

Automatiser des tâches répétitives et complexes.

Réduire le temps nécessaire pour déployer des applications et des fonctionnalités.

Améliorer la qualité globale du code tout en simplifiant la collaboration au sein des équipes.

Avec cette intégration, GitLab et AWS renforcent leur position comme acteurs incontournables dans le paysage technologique, offrant des solutions concrètes pour répondre aux besoins d’un développement logiciel toujours plus exigeant.