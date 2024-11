À une époque où les options pour partager des fichiers abondent — entre Quick Share, des applications tierces, les e-mails, les plateformes de messagerie ou encore le stockage cloud — Huawei vient de dévoiler une fonctionnalité innovante qui redéfinit la simplicité et l’interaction.

Présentée avec les nouveaux Mate 70 et Mate X6, la fonctionnalité AI Teleportation de Huawei propose une approche inédite et futuriste pour transférer du contenu entre appareils.

Qu’est-ce que AI Teleportation de Huawei ?

AI Teleportation utilise la reconnaissance gestuelle avancée pour offrir un processus intuitif de partage de contenu. Il suffit à l’utilisateur d’effectuer un geste de « saisie » au-dessus d’une image ou d’une capture d’écran sur son appareil Mate 70 ou Mate X6, puis de « relâcher » ce contenu sur un autre appareil compatible pour effectuer le transfert.

Cette interaction basée sur les gestes, comme démontrée dans les vidéos promotionnelles, est aussi impressionnante qu’elle en a l’air. Pour le moment, cette fonctionnalité ne prend en charge que les images et captures d’écran, mais Huawei a laissé entendre qu’elle pourrait être étendue à d’autres types de fichiers, tels que les documents ou les vidéos.

Cependant, pour des fichiers volumineux comme des vidéos haute résolution, des défis pourraient survenir en termes de fluidité et de rapidité.

Compatibilité et limitations

La fonctionnalité AI Teleportation est pour l’instant réservée à quelques appareils Huawei, notamment :

Les smartphones de la série Mate 70

Le smartphone pliable Mate X6

La tablette MatePad Pro 12.3

Bien que cette exclusivité limite son accessibilité pour le moment, cette innovation pourrait devenir un standard, notamment si d’autres fabricants Android s’en inspirent. Imaginez un monde où le partage de fichiers par gestes devient la norme !

Mate 70 Pro+ et Mate X6 : Des appareils de pointe

Alors que AI Teleportation est au centre de l’attention, les appareils eux-mêmes regorgent de fonctionnalités haut de gamme qui renforcent leur position sur le marché des smartphones premium.

Mate 70 Pro+ : Points forts

Écran : OLED LTPO de 6,9 pouces, taux de rafraîchissement 120 Hz, luminosité maximale de 2 500 nits.

Processeur : Un chipset Kirin à 12 cœurs, dont les détails techniques restent encore secrets.

Batterie : 5 700 mAh avec charge filaire 100W et charge sans fil 80W.

Caméras : Capteur principal de 50 mégapixels avec ouverture variable (RYYB),.ultra grand-angle de 40 mégapixels, téléobjectif 4x de 48 mégapixels (RYYB), capteur couleur « red maple » de 1,5 mégapixels pour une fidélité accrue des couleurs.

Résistance : Certification IP68/IP69 pour une protection accrue contre l’eau et la poussière, un atout pour les utilisateurs aventuriers.

Mate X6: Les points essentiels

Design : Design pliable interne, analogue à la série Galaxy Z Fold, avec une épaisseur de seulement 9,9 mm une fois plié.

Écran extérieur de 6,45 pouces (120 Hz, LTPO)

Écran interne pliable de 7,93 pouces (120 Hz, LTPO).

Batterie : 5 110 mAh avec charge filaire 66W et charge sans fil 50W.

Caméras : Configuration analogue au Mate 70 Pro+, mettant en avant les capteurs RYYB pour des performances en faible luminosité inégalées.

Résistance : Certification IPX8 pour une protection optimale contre l’eau.

L’avenir du partage de fichiers par gestes

AI Teleportation représente une avancée majeure dans la manière dont nous interagissons avec nos appareils. En éliminant le besoin de câbles, d’applications ou même de sélections manuelles de fichiers, Huawei redéfinit la commodité et humanise davantage la technologie.

Si cette fonctionnalité est encore limitée dans sa portée, son potentiel d’expansion — que ce soit en termes de types de fichiers pris en charge ou de compatibilité avec d’autres appareils — en fait une innovation à suivre de près.

Alors que des concurrents comme Samsung et Google continuent d’innover, reste à voir si le partage par gestes deviendra une tendance plus large. Pour l’instant, avec AI Teleportation, Huawei positionne les Mate 70 et Mate X6 non seulement comme des smartphones premium, mais comme des pionniers dans la redéfinition des interactions utilisateur.