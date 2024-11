Microsoft AI : Mémoire quasi infinie et interactions naturelles d’ici 2025

Mustafa Suleyman, PDG de Microsoft AI, a récemment dévoilé une innovation qui pourrait redéfinir les capacités de l’intelligence artificielle (IA). Lors d’un entretien avec Times Techies, Suleyman a annoncé que Microsoft travaille sur des prototypes capables d’atteindre une « mémoire quasi infinie », un développement qu’il qualifie de véritable révolution dans la manière dont les IA interagissent avec les utilisateurs.

Selon Suleyman, cette avancée représente un « point de bascule » pour l’IA. La capacité de mémoriser et d’enrichir chaque interaction avec l’utilisateur pourrait permettre des dialogues évolutifs et contextualisés. L’IA ne se contentera plus de répondre à des requêtes isolées, mais développera des échanges qui deviennent de plus en plus pertinents au fil du temps.

« Tout ce que vous lui direz pourra être réutilisé de manière utile dans le futur », a-t-il précisé, soulignant l’importance de la mémoire comme pierre angulaire de cette transformation.

Une IA comme compagnon de vie

Pour Suleyman, l’avenir de l’IA ne se limite pas à des outils pratiques, mais s’étend à une vision où l’IA devient un véritable compagnon de vie. À travers son projet Copilot, Microsoft vise à créer une IA capable de jouer les rôles de professeur, médecin et conseiller, aidant les utilisateurs à réaliser leurs objectifs.

« Elle pourra vous proposer un programme personnalisé pour apprendre tout ce qui vous intéresse, quel que soit votre âge », a expliqué Suleyman. Ce projet combine fonctionnalité et personnalité, en cherchant à établir une connexion significative avec ses utilisateurs, bien au-delà de la simple assistance technique.

Suleyman a également mis en avant les récentes avancées en matière de génération vocale. Grâce à des modèles capables de créer des voix en temps réel, comme ceux observés dans des systèmes tels que NotebookLM, l’IA est désormais plus proche que jamais de conversations naturelles et fluides.

« Il arrive que vous voyiez une technologie évoluer sur une longue période, et malgré cette proximité, vous restez surpris lorsqu’elle fonctionne de manière si fluide », a-t-il déclaré.

Avec la combinaison de voix, mémoire et personnalité, l’IA pourrait dépasser les interactions classiques basées sur des commandes écrites pour adopter des échanges plus intuitifs et sensibles aux émotions.

Les prochaines étapes : au-delà de la mémoire et de la voix

Suleyman reconnaît que la mémoire et la voix ne sont qu’une partie du puzzle. Pour atteindre une interaction réellement naturelle, les systèmes d’IA devront également comprendre le contexte, les émotions et les références subtiles, rendant les échanges véritablement humains.

Il compare ce changement à la révolution provoquée par l’introduction des écrans tactiles dans le monde mobile.

Les déclarations de Suleyman montrent que Microsoft AI mise sur ces innovations pour mener la prochaine grande étape de l’intelligence artificielle. Avec des investissements massifs dans des technologies comme la mémoire à long terme et la synthèse vocale, Microsoft vise à transformer non seulement les industries, mais également la manière dont nous interagissons avec le numérique au quotidien.

D’ici 2025, les systèmes d’IA de Microsoft, dotés de mémoire quasi infinie, pourraient non seulement redéfinir la productivité et les loisirs, mais également rapprocher les humains des machines d’une façon inédite, ouvrant la voie à une ère de collaboration homme-IA sans précédent.