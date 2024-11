Threads : Des fils personnalisés pour rivaliser avec Bluesky ?

Threads expérimente une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de créer des fils personnalisés autour de sujets ou de personnes spécifiques. Cette initiative rappelle les listes de X (anciennement Twitter) et les fils personnalisés que propose Bluesky. Ce développement semble répondre à la montée en popularité de Bluesky, qui attire de plus en plus d’utilisateurs avec ses options de personnalisation et son approche décentralisée.

Adam Mosseri, le chef d’Instagram, a annoncé la nouvelle en partageant un GIF qui explique le fonctionnement de cette fonctionnalité. Sur l’application Threads, il suffira de faire glisser l’écran d’accueil vers le bas pour basculer entre le fil « Pour vous », le fil « Abonnements » et les fils personnalisés que vous aurez créés. Cette nouveauté offre plus de contrôle sur les contenus visibles dans le flux, un besoin souvent exprimé par les utilisateurs.

Lors de son lancement, Threads avait été critiqué pour l’absence de fonctionnalités de base attendues d’une plateforme de réseaux sociaux. Parmi les principales plaintes figuraient l’impossibilité de créer des fils personnalisés ou même d’avoir accès à un fil chronologique simple des publications des comptes suivis. Ce manque a poussé de nombreux utilisateurs à retourner sur X ou à essayer Bluesky, qui gagne du terrain avec une moyenne d’un million d’inscriptions par jour.

Bluesky séduit notamment grâce à sa nature décentralisée et sa flexibilité en termes de personnalisation. Cette croissance peut également être attribuée à des facteurs externes, comme les résultats des élections américaines et les controverses entourant Elon Musk, désormais associé au président élu.

La popularité croissante de Bluesky place Threads sous pression, incitant Meta à accélérer l’amélioration de sa plateforme.

Threads, une mise à jour qui divise déjà

Si l’introduction des fils personnalisés marque une avancée pour Threads, certains utilisateurs se disent déçus de l’implémentation actuelle. En effet, l’application s’ouvre toujours par défaut sur le fil algorithmique « Pour vous », et il n’est pas encore possible de définir un fil personnalisé ou le fil « Abonnements » comme fil par défaut. Beaucoup considèrent cette contrainte comme un frein à une expérience utilisateur plus contrôlée.

L’hésitation de Threads à offrir cette flexibilité pourrait s’expliquer par l’importance des fils algorithmiques pour maintenir l’engagement des utilisateurs, en les incitant à scroller davantage. Cependant, la demande pour une personnalisation accrue persiste.

Une étape prometteuse, mais des attentes à satisfaire

Dans l’ensemble, cette mise à jour est un bon début pour Threads, en particulier pour ceux qui souhaitent organiser leur expérience en fonction de leurs centres d’intérêt. Cependant, la plateforme devra encore répondre aux attentes des utilisateurs qui souhaitent un contrôle total sur leur flux.

Personnellement, je vois d’un bon œil la possibilité de créer des fils personnalisés, mais j’aimerais également pouvoir en définir un comme fil par défaut, loin de l’algorithme « Pour vous ». Reste à voir si Threads répondra à ces attentes dans ses prochaines évolutions.

Bluesky et Threads connaissent tous deux une croissance, car les gens cherchent des alternatives à X. Alors que Bluesky a récemment franchi la barre des 15 millions d’utilisateurs, le responsable de Threads, Adam Mosseri, a déclaré que la plateforme avait augmenté de 15 millions d’utilisateurs en un mois seulement.