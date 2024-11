Apple TV : Un téléviseur signé Apple bientôt chez vous ?

Au début des années 2010, des rumeurs évoquaient l’intérêt d’Apple pour le développement d’un téléviseur, pas un simple appareil de streaming comme l’actuel Apple TV, mais un véritable téléviseur sous la marque Apple. Steve Jobs lui-même avait déclaré avoir trouvé une manière unique d’intégrer ce produit à l’écosystème Apple. Pourtant, ce projet n’a jamais vu le jour avant son décès.

Dans sa récente newsletter Power On, Mark Gurman a relancé ces spéculations en affirmant que Apple pourrait reconsidérer l’idée de concevoir un téléviseur.

Mark Gurman n’a pas révélé de détails précis sur ce potentiel produit, si ce n’est qu’Apple explore cette idée. Toutefois, il suggère que le projet pourrait être lié au succès de son prochain appareil domotique. Actuellement, HomeKit, la plateforme domotique d’Apple, est bien moins populaire et moins supportée que celles de Google et Amazon.

Un projet dépendant du succès de la domotique d’Apple ?

Si Apple lance effectivement un téléviseur, le défi sera de taille. Non seulement le marché est saturé avec des acteurs bien établis comme Samsung, Sony ou Vizio, mais Apple devra aussi faire face à deux obstacles majeurs.

1. Le coût élevé attendu

On connaît bien la « taxe Apple », qui rend les produits de la marque souvent plus coûteux que ceux de la concurrence. Il n’est pas difficile d’imaginer qu’un téléviseur estampillé Apple coûterait bien plus cher que les options déjà présentes sur le marché.

2. Se démarquer dans un marché saturé

Pour s’imposer, Apple devra offrir un avantage clair sur la concurrence. Une intégration native de l’Apple TV pourrait être une valeur ajoutée, analogue à la prise en charge de Chromecast sur de nombreux téléviseurs actuels. Mais cela ne suffira pas. Apple devra proposer quelque chose d’inédit en termes de spécifications d’écran et de qualité d’image, capable de justifier un tarif premium.

Apple et les téléviseurs Retina : une révolution possible ?

Si Apple parvient à intégrer sa technologie d’écran Retina à un téléviseur, cela pourrait changer la donne en termes de qualité d’affichage. Toutefois, cette innovation aurait un coût, et celui-ci pourrait être particulièrement élevé.

En résumé, bien qu’Apple semble envisager un téléviseur, le projet reste pour l’instant à l’état de réflexion. Tout dépendra probablement de la capacité de l’entreprise à innover et à se démarquer dans un marché déjà bien établi. Et surtout, le succès de ses prochaines initiatives dans la domotique pourrait influencer la décision finale.