Bluesky : l’IA générative sans exploitation des données des utilisateurs

La plateforme décentralisée cofondée par Jack Dorsey, Bluesky, se distingue des autres réseaux sociaux en promettant de ne pas utiliser les données de ses utilisateurs pour l’entraînement de ses modèles d’intelligence artificielle (IA) générative. Alors que de nombreuses entreprises sont critiquées pour exploiter les contenus générés par leurs utilisateurs à des fins de développement d’IA, Bluesky adopte une approche centrée sur le respect de la vie privée et la transparence.

Dans un message officiel, Bluesky a confirmé qu’elle ne se servait pas des données des utilisateurs pour entraîner ses modèles d’IA, et qu’elle n’avait aucune intention de le faire à l’avenir.

Cette annonce intervient à un moment où les inquiétudes concernant la confidentialité des données sont croissantes. La plateforme a expliqué qu’elle développe actuellement des technologies d’IA générative, mais qu’elles seront construites sans recourir aux publications, interactions ou données personnelles des utilisateurs.

A number of artists and creators have made their home on Bluesky, and we hear their concerns with other platforms training on their data. We do not use any of your content to train generative AI, and have no intention of doing so.

