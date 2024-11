Accueil » Snapdragon 8 Elite 2 : Performances record et gravure N3P pour le futur flagship de Qualcomm ?

Snapdragon 8 Elite 2 : Performances record et gravure N3P pour le futur flagship de Qualcomm ?

Snapdragon 8 Elite 2 : Performances record et gravure N3P pour le futur flagship de Qualcomm ?

Qualcomm vient tout juste de lancer sa puce phare, le Snapdragon 8 Elite, mais des rumeurs circulent déjà sur son successeur, le Snapdragon 8 Elite 2. Le Snapdragon 8 Elite a apporté un gain de performance notable par rapport à son prédécesseur grâce à l’utilisation des nouveaux cœurs Oryon. Maintenant, une nouvelle fuite suggère que Qualcomm pourrait viser encore plus haut avec le Snapdragon 8 Elite 2.

D’après la source Jukanlosreve, qui cite des sources en Corée, le Snapdragon 8 Elite 2 et le prochain Dimensity 9500 de MediaTek pourraient atteindre des scores de performance en monocoeur d’environ 4 000 sur Geekbench 6.

À titre de comparaison, le Snapdragon 8 Elite actuel affiche un score de près de 3 200 points sur ce même benchmark, ce qui représenterait une augmentation de performance de 25 % pour le Snapdragon 8 Elite 2 — un progrès impressionnant, surtout avec les performances déjà élevées du 8 Elite.

Performances, mais à quel prix ?

Cependant, Qualcomm est connu pour trouver un équilibre entre performance brute et gestion thermique, et le Snapdragon 8 Elite ne fait pas exception. Bien qu’il repousse les limites en termes de vitesse, il a également tendance à chauffer davantage en raison de sa fréquence d’horloge élevée de 4,32 GHz. Il reste donc à voir comment Qualcomm gérera cette nouvelle hausse de performance avec le Snapdragon 8 Elite 2 tout en maîtrisant les températures.

Au départ, des rumeurs laissaient entendre que le Snapdragon 8 Elite 2 pourrait être fabriqué par TSMC et Samsung, mais une nouvelle fuite de Jukanlosreve affirme que TSMC sera le seul fabricant de cette nouvelle puce, en utilisant son processus N3P avancé. Ce procédé, une version améliorée du N3 utilisé pour le 8 Elite actuel, promet de meilleures performances et une meilleure efficacité énergétique. Ces améliorations pourraient aider Qualcomm à atténuer les problèmes de surchauffe qui pourraient accompagner ce bond en performance.

Pour l’instant, il est encore trop tôt pour connaître tous les détails, et ces informations restent au stade de rumeurs. Le Snapdragon 8 Elite est encore nouveau sur le marché, il faudra donc probablement patienter pour des informations plus concrètes. Quoi qu’il en soit, il semble que Qualcomm vise à repousser les limites avec le Snapdragon 8 Elite 2, qui pourrait bien surpasser le Dimensity 9500 de MediaTek et consolider sa position sur le marché des processeurs de smartphones.