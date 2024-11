OPPO Find X8 : Lancement international et en Inde le 21 novembre !

Après un lancement en Chine le mois dernier, OPPO a officiellement confirmé que la série Find X8 fera ses débuts à l’international et en Inde aux côtés de la nouvelle interface ColorOS 15. L’événement aura lieu le 21 novembre à 6 h, heure de Paris, en Indonésie.

La série Find X8 sera la première en Inde à être équipée du dernier processeur Dimensity 9400 de MediaTek, à moins que Vivo ne surprenne en lançant sa propre série X200 avec cette puce.

Le Find X8 arbore un profil fin de 7,85 mm et pèse seulement 193 grammes, tandis que le Find X8 Pro propose un écran plus grand de 6,78 pouces en résolution 1440p avec un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz contre 6,59 pouces pour le modèle standard. Il est conçu pour être lisible en plein soleil, grâce à une luminosité maximale impressionnante de 4 500 nits. Les deux modèles sont dotés de bords ultra-fins et symétriques de 1,45 mm, offrant une expérience visuelle immersive.

Chacun des modèles comprend des capteurs de 50 mégapixels pour chaque objectif. Le Find X8 dispose de trois objectifs (principal, ultra grand-angle, et téléobjectif), alors que le Find X8 Pro ajoute un second téléobjectif, portant le total à quatre objectifs. Le Find X8 Pro est le deuxième smartphone au monde à proposer deux caméras périscopes, et le premier à être disponible à l’échelle mondiale.

L’un des points forts de cette série réside dans la capacité de la batterie malgré un design fin et léger. Grâce à une technologie d’anode en silicium-carbone, OPPO a réussi à intégrer une batterie de 5 910 mAh dans le Find X8 Pro, tout en restant plus fin et plus léger que les modèles concurrents, comme l’iPhone 16 Pro Max ou le Galaxy S24 Ultra. Le Find X8, pour sa part, dispose d’une batterie de 5 630 mAh, avec des vitesses de charge ultra-rapides de 80W en filaire et 50W sans fil.

Tarifs et lancement de la série Find X8

Le Find X8 sera disponible dans les coloris Star Grey et Space Black, tandis que le Find X8 Pro sera proposé dans les coloris Space Black et Pearl White, une couleur unique avec une finition scintillante. En outre, le Find X8 Pro introduit une nouvelle fonctionnalité Quick Button pour un accès rapide aux fonctions de la caméra, comme la capture instantanée et le zoom.

En Chine, le Find X8 démarre à 4 199 CNY (environ 550 euros), tandis que le Find X8 Pro est proposé à partir de 5 299 CNY (environ 690 euros). Les prix pour le marché international et en Inde n’ont pas encore été révélés, mais tous les détails seront dévoilés lors de l’événement du 21 novembre.

Cette série s’annonce prometteuse, tant par ses spécifications techniques que par ses nouvelles fonctionnalités avec ColorOS 15, et pourrait bien séduire les amateurs de technologie haut de gamme.