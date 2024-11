OPPO Find X8 Pro : Performances photographiques révolutionnaires avec l’IA

Le mois dernier, OPPO a dévoilé sa nouvelle gamme de flagships pour 2024, avec en vedette le Find X8 Pro, doté d’un système de zoom périscopique unique qui permet des options de zoom 3x et 6x grâce à deux capteurs de 50 mégapixels chacun. Ce système d’appareil photo téléobjectif est soutenu par une technologie avancée d’IA pour offrir des images détaillées même à distance.

Zhou Yibao, représentant de OPPO, a récemment partagé des échantillons d’images prises avec le Find X8 Pro, illustrant les capacités impressionnantes de ce double téléobjectif périscopique. Les clichés montrent une nette réduction du bruit et une bonne quantité de détails, même si de légères variations de couleur sont observables entre les lentilles 3x et 6x.

Grâce à un nouvel algorithme de super-résolution IA et une structure optique optimisée, OPPO affirme que ce dispositif permet de capturer des scènes normalement hors de portée avec une grande clarté, marquant une nouvelle ère pour la photographie téléobjectif.

Performances et expérience de capture avec le Find X8 Pro

Le Find X8 Pro est équipé d’un système triple capteur de 50 mégapixels à l’arrière et d’une caméra selfie de 32 mégapixels. Bien que son zoom soit analogue à celui du modèle Ultra de l’année dernière, la vitesse de capture a été améliorée grâce à une optimisation du traitement d’image, ce qui permet des prises de vue plus rapides et efficaces, notamment en conditions de faible luminosité.

La fonction de capture rapide, surnommée « Capture ultra-rapide sans ombre », permet aux utilisateurs de capturer des photos nettes et détaillées d’un simple geste, même dans des situations où les autres appareils nécessiteraient un temps d’exposition plus long. Cette technologie est également intégrée dans le nouveau flagship de OnePlus, le OnePlus 13, qui partage certains des mêmes algorithmes d’amélioration d’image.

Conception et performances techniques

Sous le capot, le Find X8 Pro est alimenté par le processeur Dimensity 9400, offrant des gains de performance significatifs au niveau du CPU, du GPU, et de l’IA. Ce processeur garantit une expérience fluide et optimisée pour la photographie avancée et les applications multitâches.

Sur le plan esthétique, Oppo a repensé la disposition du logo Hasselblad, désormais centré sur le bloc de caméra, ce qui renforce l’équilibre visuel de l’appareil et lui confère une apparence élégante et symétrique.

Avec le Find X8 Pro, OPPO positionne son flagship comme un leader de la photographie mobile en 2024. En combinant un zoom téléobjectif dual 50 mégapixels avec des améliorations IA et un processeur puissant, Oppo offre aux utilisateurs une solution de capture rapide et précise, adaptée aux conditions de lumière variable. Les innovations telles que la capture sans ombre ultra-rapide et la super-résolution IA illustrent bien les ambitions de OPPO de repousser les limites de la photographie mobile, notamment en partenariat avec Hasselblad. Le Find X8 Pro semble bien parti pour séduire les passionnés de photographie qui recherchent un appareil polyvalent et performant.