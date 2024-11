Intel Core Ultra 200S : Performances décevantes, mise à jour en vue

Les processeurs Arrow Lake d’Intel ne démarrent pas sur les chapeaux de roues. Si les tout premiers processeurs Intel Core Ultra 200S pour PC de bureau sont désormais disponibles, les premiers retours sont mitigés. Intel espère pouvoir en tirer plus de performances dans les futures mises à jour. En effet, les derniers processeurs d’Intel ne sont pas à la hauteur dans les applications de productivité et de jeu, et ils sont loin de figurer parmi les meilleurs processeurs que vous puissiez acheter actuellement.

Robert Hallock, vice-président et directeur général de la division client AI et marketing technique chez Intel, a récemment abordé les préoccupations entourant ces processeurs, en particulier les Core Ultra 9, comme le Core Ultra 9 285K, dans une interview accordée à HotHardware. Il a reconnu les écarts de performance et a assuré que l’entreprise travaille sur de potentielles solutions. Hallock a précisé que ces problèmes relèvent entièrement d’Intel et ne sont pas liés à Microsoft ou d’autres facteurs externes.

Hallock n’a pas mâché ses mots à propos de la sortie des processeurs Arrow Lake : « Le lancement ne s’est pas déroulé comme prévu… nous avons un certain nombre de choses à corriger ». « Il y a des problèmes au niveau du BIOS, du firmware et du système d’exploitation que nous devons résoudre », a déclaré Hallock. « Nous reviendrons avec un audit complet, une liste détaillée de ce qui n’a pas fonctionné ».

Bien que les performances initiales soient décevantes, Hallock reste confiant quant à l’architecture sous-jacente des puces Arrow Lake, affirmant que leur structure de base est « solide ». Selon lui, les ralentissements de performance sont dus à des interactions imprévues entre différents facteurs, causant des « effets indésirables ».

Intel enquête actuellement sur ces problèmes et prévoit de publier une mise à jour complète, accompagnée de solutions, d’ici la fin novembre ou début décembre. La solution pourrait inclure une mise à jour du BIOS et de Windows, ce qui devrait être assez simple à mettre en œuvre.

Intel face aux défis du marché, pas seulement pour les puces Core Ultra 200S

Bien que les puces Arrow Lake semblent moins performantes en termes de puissance brute, elles consomment également moins d’énergie, un domaine où Intel a rencontré des difficultés pendant des années. Intel pourrait avoir délibérément sacrifié une partie des améliorations de performance habituelles d’une année à l’autre pour optimiser les températures, ce qui pourrait satisfaire certains utilisateurs.

Malgré cette optimisation énergétique, cette controverse vient s’ajouter aux récents déboires d’Intel. La société a récemment été affectée par un défaut majeur de survoltage dans ses puces de 13e et 14e génération. Bien que ce problème semble résolu, de nombreux acheteurs se retrouvent toujours avec des puces endommagées de manière permanente.

Pas une première dans l’industrie

Ce n’est pas la première fois qu’un fabricant de puces doit déployer une solution pour améliorer des performances initialement décevantes. AMD, par exemple, a dû corriger des failles pour optimiser la performance de ses derniers processeurs Ryzen. Dans le cas d’Intel, les ajustements à venir pourraient stabiliser la réputation de la gamme Core Ultra, mais la route est encore longue pour regagner la confiance des utilisateurs exigeants.