Vision Pro : Production arrêtée face à une demande trop faible ?

Le célèbre casque Vision Pro d’Apple semble connaître des débuts difficiles, alors que la demande et l’engouement initiaux pour l’appareil se sont nettement essoufflés, au point que des rumeurs évoquent l’arrêt de sa production. Moins d’un an après son lancement en février dernier, Apple fait face à un problème majeur lié au prix élevé du casque, proposé à 3 999 euros.

Selon des rapports récents de sources réputées comme The Information, Apple envisage de stopper la production du Vision Pro d’ici la fin de l’année, en raison d’une demande bien en dessous des attentes. Actuellement, des composants du casque continuent d’être livrés aux installations d’assemblage d’Apple, mais seraient inutilisés, accumulant la poussière en attendant que l’entreprise prenne une décision définitive.

Lors du lancement, Tim Cook avait précisé que ce modèle initial était principalement destiné aux « early adopters » et aux développeurs, afin qu’ils puissent explorer le potentiel de l’informatique spatiale et contribuer à l’enrichissement des fonctionnalités du Vision Pro. Apple reste toutefois inflexible sur le prix élevé du casque, qui semble être l’obstacle majeur pour la plupart des consommateurs, malgré les excellentes critiques sur ses performances.

Face à cette pause dans la production, les composants du Vision Pro sont toujours entreposés dans les locaux de Cupertino sans perspective immédiate d’utilisation. Cela soulève des questions sur l’avenir du produit, bien que certains analystes estiment qu’Apple mettrait toujours l’accent sur le développement d’un Vision Pro 2, dont le lancement est prévu pour fin 2025 ou début 2026, tandis qu’une version plus abordable serait encore repoussée.

L’un des appareils les plus coûteux d’Apple semble poser problème, surtout à cause de son tarif élevé qui dissuade de nombreux utilisateurs. Après son lancement initial aux États-Unis en février, Apple avait étendu la disponibilité du Vision Pro au Royaume-Uni, en Chine et au Japon en juin, puis dans d’autres régions, dont la France. Cependant, cette expansion géographique n’a pas suffi à compenser le frein du prix.

Quel avenir pour le Vision Pro et sa deuxième génération ?

Des estimations pour le troisième trimestre de l’année ont révélé une baisse de 75 % de la demande pour le Vision Pro, un chiffre qui ne semble pas inquiéter outre mesure Apple, qui considère ce lancement comme une première étape dans la construction de son écosystème de réalité mixte. Cook a d’ailleurs confirmé que cette première génération visait un public de niche, apte à payer un prix élevé pour cette nouvelle technologie.

La prochaine étape pour Apple pourrait bien être le développement d’un modèle Vision Pro plus accessible, destiné à un public plus large, bien que le calendrier de sortie de cette version reste flou et semble avoir été reporté. Apple envisagerait plutôt de lancer une deuxième génération du Vision Pro équipée de la puce M5, toujours haut de gamme, pour 2026, laissant le modèle actuel en phase de fin de production d’ici la fin de 2024.

En conclusion, bien qu’Apple fasse face à des défis avec le Vision Pro, il semble que l’entreprise reste déterminée à avancer dans le domaine de la réalité mixte, avec des produits futurs potentiellement plus accessibles et toujours orientés vers le haut de gamme.