Stratégie 2025 : Nouveaux formats et innovation pour les Galaxy de Samsung

Samsung prévoit une année 2025 riche en innovations avec de nouvelles déclinaisons dans sa gamme de smartphones Galaxy S et de smartphones pliables.

Selon des informations récentes provenant de la source sud-coréenne yeux1122, Samsung pourrait introduire des modèles qui diversifient encore plus son catalogue, dans un contexte de forte concurrence de la part de fabricants chinois comme Huawei.

L’année commencera probablement par le lancement des trois modèles Galaxy S25 classiques : le S25, le S25+ et le S25 Ultra. Mais la surprise viendra en avril avec le Galaxy S25 Slim, un modèle particulièrement fin censé rivaliser avec l’éventuel « iPhone Air » d’Apple. Contrairement aux modèles « Fan Edition » (FE), ce modèle Slim sera plus qu’un simple rebranding. Samsung prévoit des dimensions nettement plus fines, répondant aux attentes des utilisateurs à la recherche de smartphones haut de gamme, mais au design plus minimaliste et léger.

Été 2025 : Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 et une édition « Fan Edition » du Z Flip

L’été verra probablement le retour des smartphones pliables avec le Galaxy Z Fold 7 et le Galaxy Z Flip 7. En plus de ces modèles, Samsung prévoit de lancer une version allégée de son Z Flip, appelée Galaxy Z Flip FE.

Ce modèle FE (Fan Edition) offrira une version plus abordable du Flip pliable, bien que les spécifications précises restent floues. Reste à savoir si ce modèle se rapprochera des caractéristiques du Z Flip 6 ou du Z Flip 7.

Un pliable à triple écran : le mystère du Galaxy Z Fold 7 « Q7M »

Enfin, une grande nouveauté viendrait sous la forme d’une deuxième version du Galaxy Z Fold 7, qui pourrait prendre la forme d’un smartphone pliable à trois écrans avec deux charnières, répondant au nom de code Q7M. Ce modèle, avec sa conception tri-écran, serait la réponse de Samsung au Mate XT de Huawei, qui a déjà fait sensation avec son design pliable avancé. Si le Q7 est le modèle standard du Fold 7, le Q7M serait quant à lui une version repensée et innovante, intégrant potentiellement de nouvelles solutions d’affichage et de charnières pour une expérience unique.

Objectif de Samsung : dynamiser ses ventes de smartphones pliables face à la concurrence chinoise

Avec le marché des smartphones pliables en pleine expansion, Samsung ressent la pression des fabricants chinois, comme Huawei, OPPO et Xiaomi, qui rivalisent d’innovation pour séduire les consommateurs. En diversifiant sa gamme avec des modèles comme le Z Flip FE et le Q7M, Samsung cherche non seulement à renforcer sa position dominante, mais aussi à attirer de nouveaux utilisateurs. Ces nouveautés contribueront à réaffirmer la marque dans un secteur de plus en plus compétitif, en particulier face aux acteurs chinois qui ont multiplié les lancements de pliables en 2024.

Samsung s’apprête à renouveler en profondeur ses gammes Galaxy S et Z, en proposant des options pour tous les segments de marché, du slim haut de gamme au pliable multi-écran. Cette approche lui permettra non seulement de toucher un large éventail de consommateurs, mais aussi de se positionner à la pointe de l’innovation mobile, tout en répondant aux attentes croissantes en matière de design et de fonctionnalités. Avec le Galaxy S25 Slim, le Z Flip FE et le potentiel tri-écran Q7M, 2025 pourrait être une année charnière pour Samsung dans l’univers des smartphones.