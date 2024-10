Raspberry Pi OS : Adieu X11, Bonjour Wayland et Labwc !

La distribution Linux par défaut des cartes Raspberry Pi, Raspberry Pi OS, a fait une avancée majeure en adoptant Wayland, remplaçant ainsi le système X11 sur tous les modèles Raspberry Pi.

La dernière mise à jour du système passe désormais à Labwc, un compositeur Wayland dédié, à la place de Wayfire pour les modèles Pi 4 et Pi 5, et du système X11 pour les modèles plus anciens. Cette transition vise à améliorer les performances et la prise en charge des écrans tactiles, mais elle a également rencontré quelques problèmes temporaires pour les utilisateurs existants.

Depuis la sortie de Bookworm en 2023, Raspberry Pi OS a progressivement adopté le mode Wayland, en commençant par Wayfire pour les modèles récents. Cependant, des limitations de performances sont apparues sur les modèles plus anciens, rendant Wayfire moins adapté.

L’équipe de Raspberry Pi a alors décidé d’opter pour Labwc, un compositeur plus léger et mieux optimisé, offrant une expérience aussi rapide que X11 tout en intégrant les améliorations de sécurité de Wayland.

Désormais, Labwc devient le compositeur par défaut pour tous les modèles de Raspberry Pi, permettant une gestion sécurisée et optimisée de l’affichage. Labwc améliore la sécurité en isolant les applications les unes des autres, un avantage que Wayland offre par rapport à X11, en plus d’une meilleure gestion des écrans haute résolution (high-DPI). Pour les applications non compatibles avec Wayland, la couche de compatibilité Xwayland est disponible pour assurer leur fonctionnement.

Interaction et notifications pour les utilisateurs existants

Les utilisateurs actuels de Raspberry Pi OS recevront une notification à l’écran leur proposant de passer à Labwc ou de conserver leur compositeur actuel, avec l’option de rappel ultérieur. Cependant, Raspberry Pi a temporairement suspendu cette notification de mise à jour suite à des problèmes signalés lors de la transition.

Parmi les problèmes relevés, certains utilisateurs ont signalé des écrans noirs au redémarrage et des menus s’affichant de manière incorrecte.

En réponse, l’équipe de Raspberry Pi a corrigé les problèmes détectés, notamment des erreurs dans l’ouverture des menus et des incompatibilités avec certains systèmes VNC. Elle recommande désormais wayvnc comme solution de VNC compatible Wayland. Pour ceux qui préfèrent conserver l’environnement classique X11, une option de retour à X est disponible via l’utilitaire raspi-config.

Meilleure prise en charge des écrans tactiles

La mise à jour de Raspberry Pi OS s’accompagne également de nouvelles fonctionnalités de gestion tactile :

Clavier virtuel automatique : Lorsqu’un champ de saisie est activé, un clavier virtuel apparaît automatiquement et disparaît lorsque l’utilisateur appuie ailleurs.

Simuler le clic droit : Un appui long sur l’écran permet de simuler un clic droit, facilitant l’interaction pour les écrans tactiles sans souris.

Double-clic : Désormais, le double-clic sur écran tactile est supporté grâce à cette mise à jour, une fonction précédemment indisponible sous Wayfire.

Le clavier virtuel est alimenté par Squeekboard, originellement développé pour Phosh, l’interface Linux pour appareils mobiles. Il peut être activé manuellement à l’aide de l’icône de clavier dans la barre des tâches ou désactivé complètement dans les paramètres d’affichage de Raspberry Pi Configuration.

Le passage à Labwc sur tous les modèles Raspberry Pi représente une évolution majeure pour Raspberry Pi OS, rendant le système plus performant et mieux adapté aux écrans tactiles. Bien que la transition ait rencontré quelques obstacles, l’équipe de Raspberry Pi s’est engagée à assurer une expérience fluide en corrigeant rapidement les problèmes. Cette mise à jour marque une avancée vers une interface plus moderne et sécurisée pour tous les utilisateurs, quelle que soit la génération de leur Raspberry Pi.