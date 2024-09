Google TV se réinvente : Domotique, IA, sport et plus encore !

Google TV fait peau neuve avec une série de nouveautés qui raviront les amateurs de sport, les adeptes de la domotique et les cinéphiles en quête de recommandations. Ces améliorations ont pour but d’améliorer la façon dont les utilisateurs découvrent des contenus et gèrent leur maison intelligente.

Le nouveau panneau d’accueil de Google TV vous permet désormais de contrôler tous vos appareils connectés directement depuis votre télévision. Accédez-y en cliquant sur la nouvelle tuile « Google Home » dans le volet des notifications et prenez le contrôle de vos lumières, enceintes connectées, caméras de sécurité, et bien plus encore. Vous pouvez même configurer des interruptions de lecture pour afficher une notification lorsque quelqu’un sonne à la porte.

Le contrôle vocal via Google Assistant a également été amélioré, vous permettant de gérer votre TV à la voix.

Google TV vous propose désormais de créer des écrans de veille uniques grâce à l’intelligence artificielle générative. Il vous suffit de décrire le type de paysage que vous souhaitez voir, et l’IA se chargera de générer un écran de veille personnalisé. Vous pouvez également opter pour un diaporama de vos photos préférées depuis Google Photos. L’IA est également mise à contribution pour créer des résumés de films et de séries, avec des critiques, des répartitions saison par saison et des recommandations personnalisées.

Une page dédiée au sport pour ne rien manquer

Les amateurs de sport seront ravis de découvrir la nouvelle page dédiée, qui regroupe tous les contenus sportifs en un seul endroit. Retrouvez facilement les matchs en direct et à venir, suivez les commentaires sportifs, parcourez les temps forts sur YouTube et recevez des recommandations personnalisées pour rester informer.

Freeplay, la liste de chaînes TV gratuites incluses avec Google TV, bénéficie d’un nouveau guide des chaînes. Vous pouvez désormais naviguer par genre et par thème, et accéder rapidement aux chaînes gratuites.

Ces nouvelles fonctionnalités sont en cours de déploiement et seront disponibles sur tous les appareils Google TV, y compris le tout nouveau Google TV Streamer. Google TV continue ainsi d’évoluer pour offrir une expérience toujours plus complète et personnalisée à ses utilisateurs.

Selon Google, ces mises à jour seront déployées sur tous les appareils Google TV à partir du 23 septembre 2024, et leur disponibilité devrait s’étendre au fil de la semaine.