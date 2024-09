Galaxy Tab S10 : des améliorations marginales, l’IA en vedette

Alors que les nouvelles tablettes Galaxy Tab S10 de Samsung se profilent à l’horizon, les rumeurs vont bon train, et il semblerait que les améliorations soient minimes. Cependant, une nouveauté attire l’attention : l’ajout d’une touche dédiée à l’intelligence artificielle sur les claviers.

À l’instar de la touche Copilot pour Windows, Samsung prévoit d’intégrer une touche Galaxy AI à ses tablettes Galaxy Tab S10. Que vous souhaitiez effectuer une recherche, répondre à une question ou obtenir un résumé, l’IA sera à portée de main. Bien sûr, si vous n’utilisez jamais l’IA, considérez-la comme la touche « Inser » des claviers traditionnels — inutile pour certains, indispensable pour d’autres.

L’arrivée de cette touche dédiée à l’IA ne manquera pas de susciter des réactions mitigées. Depuis l’explosion de ChatGPT en 2023, l’intelligence artificielle est un sujet controversé. Tout comme la touche Copilot, la touche Galaxy AI risque d’être décriée par certains utilisateurs, qui la qualifieront de gadget inutile.

Des améliorations marginales pour la Galaxy Tab S10

Selon les dernières fuites, les nouvelles tablettes Galaxy Tab S10 présenteront des spécifications très similaires à leurs prédécesseures. Il semblerait donc que cette mise à jour se concentre principalement sur l’intégration de l’IA, à l’image de l’iPhone 16. D’ailleurs, les modèles précédents de tablettes Samsung bénéficient déjà de fonctionnalités d’IA.

L’intelligence artificielle est bien plus qu’un simple « prédicteur de mots », comme beaucoup le pensent. Elle offre un potentiel énorme pour simplifier et améliorer notre quotidien. Cependant, il est compréhensible que certains s’y opposent, notamment en raison des nombreux emplois qu’elle a remplacés et des pratiques controversées de certaines entreprises, comme Meta qui entraîne son IA sur les publications publiques des utilisateurs.

Un pari risqué pour Samsung ?

En ajoutant une touche dédiée à l’IA sur ses tablettes, Samsung prend un pari risqué. Si cette fonctionnalité s’avère réellement utile et appréciée des utilisateurs, elle pourrait devenir un argument de vente majeur. En revanche, si elle est perçue comme un gadget superflu, elle risque de renforcer le sentiment que les nouvelles tablettes n’apportent pas suffisamment d’innovations pour justifier un achat.

L’avenir nous dira si Samsung a fait le bon choix en misant sur l’IA pour ses nouvelles tablettes. En attendant, les utilisateurs devront juger par eux-mêmes si cette fonctionnalité leur est réellement utile ou s’il s’agit d’un simple artifice marketing.