Bientôt un nouveau look pour Google Actualités : ce que l’on sait déjà

L’application incontournable pour suivre l’actualité mondiale en un coup d’œil, Google Actualités, pourrait bientôt faire peau neuve. Android Authority a découvert des indices dans la dernière version de l’application (5.115.0.670880469) suggérant une refonte de l’onglet d’accueil.

Cette nouvelle interface de Google Actualités, encore en développement, abandonnerait les onglets « Pour vous » et « À la une » au profit d’un design plus épuré. Bien que les dates affichées actuellement ne semblent pas tout à fait correctes, il est probable qu’elles seront mises à jour avec les actualités en cours une fois la fonctionnalité entièrement développée et officiellement lancée.

Des informations supplémentaires indiquent que Google travaille également à la migration de l’application vers un nouveau framework. Cette transition technique ne devrait cependant pas avoir d’impact visible pour les utilisateurs.

Une interface plus conviviale à venir de Google Actualités ?

Pour l’instant, cette nouvelle interface de Google Actualités n’est pas encore disponible publiquement. Il faudra probablement attendre un certain temps avant qu’elle ne soit déployée, et elle devrait être encore plus raffinée (et afficher des actualités précises et à jour) d’ici là. Actuellement, elle semble un peu plus simple que ce qu’elle devrait être, mais il reste à voir comment Google continuera à l’améliorer et quels changements supplémentaires seront apportés.

En tout cas, cette démarche visant à rendre l’interface de l’application plus conviviale et plus rationalisée est une bonne nouvelle. Les refontes sont toujours les bienvenues lorsqu’elles apportent des améliorations concrètes. Il ne reste plus qu’à attendre pour voir si celle-ci sera à la hauteur des attentes !