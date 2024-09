Accueil » Honor Watch 5 : Design robuste, écran plus lumineux et fonctionnalités Santé avancées

Honor a récemment annoncé son intention de lancer son smartphone pliable élégant, le Magic V3, sur les marchés internationaux. Mais ce n’est pas la seule nouveauté : la marque chinoise a également présenté une nouvelle montre connectée, la Honor Watch 5, qui n’est pas sans rappeler l’Apple Watch.

Le design de la Honor Watch 5 n’est pas une grande surprise, surtout si l’on considère que la précédente Watch 4 avait déjà des similitudes frappantes avec l’Apple Watch. Cependant, malgré cette apparence analogue et une absence d’innovations marquantes en termes de fonctionnalités, la Honor Watch 5 apporte quelques améliorations notables par rapport à son prédécesseur.

Un écran plus grand et plus lumineux

L’une des principales évolutions concerne l’écran. La Watch 5 est équipée d’un écran AMOLED de 1,85 pouce avec une résolution de 450 x 390 pixels et une luminosité maximale de 1 000 nits, ce qui la rend idéale pour une utilisation en extérieur.

À titre de comparaison, la Watch 4 proposait un écran légèrement plus petit de 1,75 pouce, mais avec la même résolution. Cet agrandissement de l’écran contribue à une meilleure expérience utilisateur, notamment lors de l’affichage des notifications et des informations de santé.

L’une des améliorations majeures concerne la batterie. La Honor Watch 5 est dotée d’une batterie de 480 mAh, offrant une densité énergétique 21 % supérieure à celle de la Watch 4. Grâce à cette optimisation, l’autonomie annoncée par Honor peut atteindre 15 jours, un atout important pour les utilisateurs souhaitant éviter des recharges fréquentes.

Un design robuste et étanche

Côté design, la Honor Watch 5 dispose d’un cadre en aluminium de la série 6, d’une couronne rotative, ainsi que de haut-parleurs et microphones intégrés pour les appels Bluetooth. Un autre point fort de ce modèle est sa certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière, un atout pour les sportifs et les amateurs d’aventures en plein air.

Fonctionnalités sportives et applications santé

La Honor Watch 5 est bien équipée pour suivre un large éventail d’activités sportives grâce à ses nombreux capteurs. Elle intègre également un GPS intégré, le Bluetooth 5.2 et offre 4 Go de stockage interne. En ce qui concerne la santé, la montre tourne sous MagicOS 8 et propose des applications comme le Healthy Morning Report, le Quick Health Scan et le Scientific Sleep Management, pour surveiller de près l’état de santé des utilisateurs au quotidien.

Disponibilité et coloris de la Honor Watch 5

Bien que Honor n’ait pas encore dévoilé de détails concernant la date de sortie ou le prix de la Honor Watch 5, la montre sera proposée en trois coloris : Noir, Or et Vert.

La Honor Watch 5 apporte des améliorations légères mais intéressantes par rapport à son prédécesseur, avec un écran plus grand, une meilleure autonomie, et des fonctionnalités de santé bien intégrées. Même si elle ne réinvente pas le concept des montres connectées, elle reste une option solide pour ceux à la recherche d’un appareil élégant et performant, tout en s’inscrivant dans la continuité de la série Watch d’Honor.