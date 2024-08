Age of Empires Mobile : Une révolution stratégique attendue le 17 octobre

En 2014, Age of Empires faisait ses premiers pas sur mobile avec « World Domination ». Après une décennie, la légendaire série de jeux de stratégie revient sur les plateformes mobiles avec la sortie tant attendue de « Age of Empires Mobile », prévue pour le 17 octobre. Co-développé par TiMi Studio Group et World’s Edge, un studio appartenant à Xbox Games Studio, ce nouvel opus promet de réinventer l’expérience classique tout en apportant des éléments inédits spécifiquement conçus pour le jeu sur mobile.

« Age of Empires Mobile » propose une expérience innovante qui reprend les éléments familiers des jeux originaux tout en y intégrant un gameplay spécialement adapté aux mobiles. Les joueurs auront la possibilité de choisir parmi certains des personnages historiques les plus emblématiques pour diriger leurs armées. Parmi ces figures légendaires, on retrouve Barbarossa, Darius le Grand, Hammurabi, Jeanne d’Arc et Léonidas I.

Chacun de ces leaders dispose de talents uniques et de synergies particulières avec les autres personnages, permettant aux joueurs de créer des stratégies personnalisées pour dominer leurs adversaires.

Une sortie mondiale attendue de Age of Empires Mobile

Le lancement officiel d’Age of Empires Mobile est prévu pour le 17 octobre sur l’App Store d’Apple pour iPhone et iPad, ainsi que sur Google Play pour les appareils Android. Les premiers tests ont débuté en mars, offrant un aperçu prometteur du jeu.

Cependant, « mondial » ne signifie pas vraiment tous les pays du monde. Il s’en faut de beaucoup. Apparemment, nous devons nous attendre à une ou plusieurs autres annonces pour en savoir plus sur les « pays et régions disponibles ». C’est regrettable, mais pas inattendu si l’on considère le fonctionnement actuel des boutiques d’applications.

Construit de A à Z pour le jeu mobile, Age of Empires Mobile inclut une variété de fonctionnalités captivantes :

Modes solo multiples : Le jeu propose plusieurs modes de jeu solo, s’inspirant des mécaniques des titres originaux, tout en y intégrant des éléments iconiques de la série.

Construction d’un empire : Les joueurs peuvent bâtir leur empire dans un monde médiéval vivant et réaliste, peuplé de civilisations impressionnantes, de villes impériales et de personnages historiques.

Champs de bataille immersifs : Les champs de bataille offrent un gameplay original, avec des sièges de châteaux à grande échelle, où des armes réalistes affrontent des défenses multi-dimensionnelles, impliquant des milliers de joueurs à travers le monde.

Stratégie et gestion en temps réel : Les joueurs devront faire preuve de stratégie face à un terrain et des conditions météorologiques réalistes et interactives, tout en gérant plusieurs troupes grâce à un micro-contrôle en temps réel.

En conclusion, Age of Empires Mobile promet de captiver à nouveau les amateurs de stratégie avec une version optimisée pour le jeu mobile, tout en restant fidèle à l’esprit de la série. Ce retour marque une nouvelle étape pour l’une des franchises les plus emblématiques du jeu vidéo, offrant une expérience immersive et adaptée aux exigences du jeu sur smartphone.

Les fans de la série ainsi que les nouveaux joueurs auront bientôt l’opportunité de découvrir cette nouvelle aventure épique. Avec l’annonce de la date de lancement, les récompenses pour les 2 et 3 millions de joueurs préinscrits seront probablement débloquées jusqu’au 17 octobre.