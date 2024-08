OnePlus Buds Pro 3 : Lancement officiel le 20 août avec design et technologies améliorés

Le prochain produit audio de OnePlus, qui a fait l’objet de plusieurs fuites très détaillées au cours des dernières semaines, est désormais programmé pour une présentation imminente.

OnePlus a officiellement annoncé la sortie de ses nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme, les OnePlus Buds Pro 3, prévue pour le 20 août en France et sur d’autres marchés internationaux. Succédant aux OnePlus Buds Pro 2 lancés l’année dernière, ces nouveaux écouteurs promettent de révolutionner l’expérience audio grâce à des innovations majeures. Parfaitement conçus pour concurrencer les nouveaux Galaxy Buds 3 Pro de Samsung, ainsi que les AirPods Pro 2 d’Apple, qui vieillissent lentement, les OnePlus Buds Pro 3 ne seront pas seulement annoncés, mais seront également mis en vente mardi prochain.

Parmi les premières informations dévoilées, on note un changement notable dans le design du boîtier de recharge. Celui-ci arborera une texture qui rappelle le cuir, confirmant ainsi des rumeurs qui circulaient déjà auparavant. Ce design élégant et sophistiqué s’inscrit dans la continuité de la volonté de OnePlus de mêler style et fonctionnalité.

Les OnePlus Buds Pro 3 promettent d’apporter une avancée décisive dans la technologie audio. Selon l’entreprise, ces écouteurs offriront une expérience d’écoute inédite, redéfinissant les standards de l’industrie. Bien que les détails techniques complets ne soient pas encore connus, il est fort probable que les écouteurs conservent les doubles haut-parleurs et la collaboration avec Dynaudio, qui ont été très appréciés dans les modèles précédents.

OnePlus souligne que les OnePlus Buds Pro 3 seront les meilleurs écouteurs jamais conçus par la marque, surpassant les performances déjà saluées des OnePlus Buds Pro et Buds Pro 2. Ces derniers s’étaient distingués par leurs profils audio personnalisables, leur recharge rapide, l’intégration des codecs audio les plus récents et une réduction de bruit efficace. Les Buds Pro 3 devraient ainsi porter ces caractéristiques à un niveau supérieur, avec des améliorations et des fonctionnalités inédites.

Disponibilité et horaires de lancement

Les OnePlus Buds Pro 3 seront officiellement dévoilés lors d’un événement de lancement prévu le 20 août à 15 heures, heure de Paris. Comme à l’accoutumée, les écouteurs seront disponibles sur Amazon, le site officiel de OnePlus, ainsi que dans les boutiques physiques OnePlus Experience, et chez d’autres revendeurs en ligne après leur lancement.

OnePlus prévoit de révéler davantage de détails sur les Buds Pro 3 dans les jours précédant leur sortie officielle. Les amateurs de technologie et les fidèles de la marque peuvent donc s’attendre à des annonces excitantes très prochainement.

Bien que nous ne nous attendions pas à ce que OnePlus vende ses derniers écouteurs haut de gamme à un prix très abordable, il y a de fortes chances qu’ils soient au moins un peu moins chers que leurs principaux rivaux, à 200 euros environ.