Apple Journal : Vers une nouvelle expérience améliorée par Apple Intelligence

Apple a lancé son application Journal avec la mise à jour d’iOS 17.2. Cette application de base permet aux utilisateurs de tenir un journal personnel en enregistrant les événements de leur journée. Cependant, un nouveau brevet suggère que l’application Journal pourrait devenir beaucoup plus sophistiquée grâce à l’intégration de Apple Intelligence, la version d’Apple de l’intelligence artificielle générative.

Déposé auprès de l’USPTO (United States Patent and Trademark Office), ce brevet dévoile les améliorations prévues pour l’application Journal. Les illustrations du brevet laissent entrevoir une intégration approfondie avec Apple Intelligence, ce qui pourrait permettre de proposer des suggestions intelligentes et personnalisées aux utilisateurs.

Actuellement, l’application offre déjà des suggestions basiques pour rappeler des souvenirs en se basant sur les photos, la musique, les lieux visités, et les personnes contactées. Cependant, comme l’a noté The Mac Observer, Apple Intelligence pourrait amener ces suggestions à un tout autre niveau.

Par exemple, l’application pourrait vous encourager à enregistrer plus activement des événements dans votre journal après une séance d’entraînement ou lorsque vous prenez plusieurs photos au même endroit. De plus, elle pourrait s’intégrer de manière encore plus efficace avec les événements du calendrier et les rappels, facilitant ainsi la tenue d’un journal cohérent et détaillé.

Une autre potentielle amélioration est l’introduction d’une nouvelle interface chronologique, permettant de visualiser les événements de la journée comme s’ils apparaissaient dans une conversation.

L’avenir de Apple Intelligence dans Journal

Pour l’instant, Apple n’a pas officiellement annoncé de fonctionnalités liées à Apple Intelligence pour l’application Journal. Cependant, de nombreuses fonctionnalités d’IA sont encore en phase preview, et il est probable que d’autres sont en cours de développement. L’utilisation de l’intelligence artificielle pourrait ainsi transformer l’application en un assistant personnel plus proactif et utile.

Bien que ces améliorations potentielles soient excitantes, certains pensent qu’Apple devrait d’abord rendre l’application Journal disponible sur iPad et Mac avant de chercher à l’améliorer. En effet, étendre l’accès à cette application sur d’autres plateformes renforcerait son utilité et son attrait.

Enfin, bien que le brevet ne détaille pas encore les fonctionnalités spécifiques qu’Apple Intelligence pourrait apporter à l’application, les utilisateurs espèrent que ces ajouts seront plus significatifs que quelques suggestions supplémentaires. L’intégration de cette technologie pourrait révolutionner la manière dont les utilisateurs interagissent avec leur journal numérique, en rendant l’expérience plus fluide, intuitive et adaptée à leurs besoins quotidiens.