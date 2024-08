Proton VPN : Le protocole Stealth arrive sur Windows et extension du service gratuit

Proton VPN a récemment annoncé des mises à jour significatives, notamment la disponibilité de son protocole anti-censure Stealth sur Windows, l’expansion de son service gratuit à 12 nouveaux pays et une fonctionnalité de personnalisation des icônes pour Android.

Un VPN (Virtual Private Network) masque votre activité en ligne en acheminant votre trafic via un serveur distant et chiffré. Bien que votre FAI (fournisseur d’accès Internet) ne puisse pas déchiffrer ce trafic, il peut facilement identifier l’utilisation d’un VPN. En France et dans d’autres pays où les VPN sont légaux, cela ne pose pas de problème majeur.

Cependant, dans les régimes autoritaires où la censure de l’Internet est monnaie courante, l’utilisation d’un VPN peut être risquée et entraîner des représailles.

Le protocole Stealth de Proton VPN

Le protocole Stealth, auparavant limité à Android, iOS et macOS, est désormais disponible sur Windows. Ce protocole est conçu pour protéger les utilisateurs soumis à la censure d’Internet en déguisant le trafic VPN en trafic Internet « normal ». Ainsi, les gouvernements ont plus de difficultés à identifier les citoyens contournant la censure, facilitant ainsi le partage d’informations et les activités anti-autoritaires dans les pays où la censure est forte.

Une fonctionnalité intéressante pour les utilisateurs Android est la possibilité de déguiser l’icône de l’application Proton VPN. Elle peut désormais apparaître comme une application de météo, de notes ou de calculatrice, aidant ainsi les utilisateurs à rester discrets lorsqu’ils utilisent Proton VPN en public.

Expansion du service gratuit

Proton VPN étend également son service gratuit à 12 nouveaux pays : Afghanistan, Bahreïn, Érythrée, Éthiopie, Irak, Koweït, Libye, Arabie Saoudite, Soudan, Tadjikistan, Turkménistan et Yémen. Ces pays, déjà soumis à une certaine censure, pourraient intensifier leurs efforts de censure si les tensions régionales continuent de s’aggraver au Moyen-Orient.

Proton note une croissance impressionnante des inscriptions, avec une augmentation de 4 000 % au Venezuela et de 3 500 % au Bangladesh. Ces hausses sont attribuées aux élections contestées au Venezuela et à la réponse violente aux manifestations étudiantes au Bangladesh.

Pour plus d’informations sur les pays pris en charge, visitez le site Web de Proton VPN. Il est important de noter que tous les utilisateurs de Proton VPN ont accès au protocole Stealth et que le service gratuit est disponible dans tous les pays, pas seulement ceux sous régime autoritaire. De plus, Proton prévoit de lancer son VPN sur Apple TV plus tard cette année.