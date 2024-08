Galaxy S25 : Les premiers pas de Samsung dans la réalité étendue

Le projet Samsung XR (Extended Reality) semblait être en sommeil, mais des nouvelles récentes indiquent que la collaboration avec Google avance bel et bien. Le nom de l’appareil refait surface, alimentant les spéculations sur les fonctionnalités et les intégrations à venir.

Le célèbre informateur et initié de l’industrie, Ice Universe, a récemment révélé sur X que la future série Galaxy S25 pourrait inclure des fonctionnalités et des mises à jour de design inspirées par le Galaxy XR. Cependant, les détails de ces changements restent encore flous.

Les précédentes rumeurs suggèrent que Samsung prévoit de lancer son casque AR/VR début 2025, soit à peu près en même temps que la sortie attendue de la série Galaxy S25. Il n’est donc pas surprenant que la série phare Galaxy puisse intégrer certaines fonctionnalités en lien avec les prochaines lunettes ou casques AR.

Bien que la source n’ait pas partagé de spécificités, les ajustements de design pourraient viser à rendre l’appareil plus ergonomique. Récemment, la même source a laissé entendre une modification de la conception du cadre central du Galaxy S25 Ultra. Au lieu d’un cadre entièrement droit ou incurvé, il pourrait présenter un dos arrondi et un devant plus droit près de l’écran.

Ce design asymétrique pourrait rendre le téléphone plus facile à tenir, ce qui serait particulièrement utile si l’on utilise le Galaxy S25 comme télécommande pour l’appareil XR.

Outre le Galaxy S25, la technologie derrière le Samsung XR

Ce que nous savons du dispositif Samsung XR est qu’il fonctionnera sur la plateforme Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, qui prend en charge le dernier système de connectivité mobile FastConnect et le Wi-Fi 7 ultra-rapide. Cela pourrait signifier que l’ensemble de la série Galaxy S25 — plutôt que seulement le modèle premium Ultra, comme pour la série S24 — pourrait offrir des options de connectivité améliorées telles que le Wi-Fi 7 et des standards Bluetooth avancés. Cela rendrait le transfert de données et la communication avec l’appareil XR plus fluides et réactifs.

Des rapports indiquent également que Google s’est associé à Samsung pour développer une version d’Android pour le dispositif XR. Cela suggère une intégration fluide entre les smartphones Galaxy et le futur Samsung Galaxy XR. Toutefois, tout cela reste de la spéculation pour le moment, et il nous faudra attendre pour voir ce que Samsung nous réserve.

En conclusion, bien que les détails sur le Samsung XR et la série Galaxy S25 soient encore limités, il est clair que Samsung et Google travaillent activement sur des innovations qui pourraient transformer notre interaction avec la technologie XR.